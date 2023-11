Polak przebojem wdarł się do Juventusu. "Przed nim świetna przyszłość"

Patryk Mazur w letnim oknie transferowy przeniósł się z pierwszoligowej Stali Rzeszów do Juventusu Turyn i niedługo później pojawił się już na treningu pierwszej drużyny. Włosi przekonują jednak, że to dopiero początek dla 16-letniego pomocnika. - Jest niezwykle uzdolniony, przed nim świetna przyszłość - mówi w "Tuttosport" Matteo Tognozzi, który sprowadził Polaka do Juventusu.