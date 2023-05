Michał Helik piłkarzem sezonu Huddersfield

To świetne uczucie. To nie był łatwy sezon, byliśmy w takiej sytuacji, że nikt nie myślał o indywidualnych nagrodach. Kiedy jednak otrzymałem nagrodę przy takiej reakcji kibiców, to w środku aż się trząsłem

Helik bardzo dobrze odnajduje się w Anglii. Przez dwa sezony był czołowym piłkarzem Barnsley, które w pierwszym roku otarło się o awans do Premier League, by w następnym spaść do League 1. Właśnie po tym nieudanym dla całego klubu sezonie koledzy z drużyny docenili Helika, wybierając go na piłkarza sezonu w wewnętrznym głosowaniu. W tym sezonie zagrał łącznie w 37 meczach, zdobywając dwa gole i notując dwie asysty.