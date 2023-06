Polak od 2 lat pracuje w Abha. "Nie było propozycji od trenera Michniewicza"

Mateusz Łajczak: Jestem w Abha , mój kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca. Na początku roku zostałem przesunięty z pierwszej drużyny do akademii, w której pracuję zespołem U-19 oraz odpowiadam za edukację lokalnych klubowych trenerów.

- Samo przestawienie mnie do akademii wzięło się z faktu, że w grudniu po miesiącu wspólnej pracy doszliśmy z ówczesnym pierwszym trenerem do wniosku, iż nasza dalsza kooperacja nie ma sensu. Ktoś z nas musiał odejść, wiadomo było, że padnie na analityka, a nie na głównego szkoleniowca. Mieliśmy inne wizje, odmienne spojrzenia na pewne rzeczy, co jest przecież sprawą normalną. Dodatkowo trener jasno i w sposób bezpośredni zakomunikował mi już przy pierwszym naszym spotkaniu, że chce w sztabie swojego człowieka, a nie mnie. Już wtedy wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, kiedy ta współpraca zostanie zakończona bez względu na jakość wykonywanej przeze mnie pracy.