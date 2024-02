Polak nie przestaje strzelać. Jest już bliżej snajperskiej korony niż Lewandowski

Jakub Piotrowski zdobył 13. bramkę dla Łudogorca Razgrad w tym sezonie i zarazem siódmą w rozgrywkach ligowych. To oznacza, że do lidera klasyfikacji strzelców traci już tylko dwa trafienia. Podczas gdy wszyscy oczekują kolejnego snajperskiego berła od Roberta Lewandowskiego, w tej chwili bliżej osiągnięcia tego celu jest 26-letni pomocnik grający na co dzień w Bułgarii. Jego forma cieszy w perspektywie zbliżających się baraży o awans do Euro 2024.