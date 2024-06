Polak nie gra na Euro 2024, a błyszczy w lidze. Jego drużyna jest liderem

Bogusz świetnie się spisuje w rozgrywkach za oceanem. Pomocnik, który nie znalazł uznania w oczach Michała Probierza i nie trafił do kadry na Euro 2024, jak Bartosz Slisz z Atlanta United , po raz kolejny udowodnił, że potrafi grać w piłkę.

MLS. Mateusz Bogusz rozpoczął festiwal strzelecki LAFC

Natomiast w 33. minucie centrował Bogusz, a Kei Kamara uderzeniem głową posłał piłkę do siatki. Dla napastnika z Sierra Leone było to 146. trafienie w sezonie regularnym MLS, co daje mu drugie miejsce na liście wszech czasów tych rozgrywek, tylko za Chrisem Wondolowskim (169).