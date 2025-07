- Zdecydowanie nie byli zadowoleni z Frankowskiego, byli zaskoczeni. Gdy przychodził do klubu, wymieniałem wszystkie wady jego konkurencji. Choć tam nie jest za ciekawie, to on i tak był gorszy od swoich rywali. Grali ci, których miał zastąpić - przyznał na antenie "Kanału Sportowego" ekspert od ligi tureckiej, Krzysztof Gerlak.