To właśnie rekord naszego reprezentanta w tym roku pobił utalentowany Lamine Yamal , grając w barwach Hiszpanii. Niestety jednak jak na razie Kozłowski kariery poza granicami naszego kraju tak wielkiej nie zrobił, a na pewno nie na miarę oczekiwań swoich i kibiców. Po transferze do Premier League zimą 2022 roku słuch po Kozłowskim w wielkim piłkarskim świecie nieco zaginął. Na tych największych angielskich arenach nie było mu dane bowiem nawet zadebiutować.

Kacper Kozłowski w drodze do Turcji. Polak zmieni barwy

Dwa poprzednie sezony 20-latek spędził na wypożyczeniu w Holandii, a konkretnie Vitesse Arnhem. Tam spisywał się nieźle, ale nie na tyle, żeby zainteresować swoją osobą największe holenderskie kluby, czy innych europejskich gigantów. Po sezonie wrócił więc do Brighton and Hove Albion, aby znów spróbować podbić Premier League. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie dostanie nawet na to szansy. Kozłowskim bowiem zainteresował się rynek turecki.