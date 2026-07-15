Mundial 2026, na którym z inicjatywy Gianniego Infantino zagrało aż 48 drużyn, wszedł w decydującą fazę. Mistrza świata poznamy w niedzielę 19 lipca, a finał zaplanowano na 21:00 czasu polskiego.

Piłkarscy działacze myślami są jednak już także przy przyszłorocznych wyborach FIFA. 18 marca 2027 roku w Maroko odbędzie się 77. kongres światowej federacji, na której odbędą się wybory na nowego szefa.

Faworytem będzie obecny sternik światowego futbolu Gianni Infantino. Jeszcze niedawno wydawało się, że Szwajcar może nie mieć żadnego rywala. Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, gruchnęły jednak wieści, że UEFA chce wystawić swojego kontrkandydata.

Nikt nie spodziewał się jednak, że tym kandydatem ma być... Dariusz Mioduski, obecny szef Legii Warszawa. Takie informacje za pośrednictwem portalu X przekazał dziennikarz Ben Jacobs z talkSPORT. Oprócz Polaka europejscy działacze mają też rozważać Aleksandra Ceferina i Nassera Al-Khelaifiego, ale te dwie kandydatury są mniej prawdopodobne niż Mioduskiego.

Boniek dowiedział się o planach ws. Mioduskiego. Wydał wyrok

Na tak sensacyjne informacje szybko zareagował Zbigniew Boniek. W rozmowie dla polsatsport.pl były prezes PZPN podkreślił, że Mioduski byłby wręcz wymarzonym, modelowym kandydatem na takie stanowisko. Jego atutami miałoby być doświadczenie w prowadzeniu klubu oraz świetna znajomość angielskiego. Realnie Boniek nie daje jednak żadnych szans szefowi Legii w starciu z Infantino.

- Niby dlaczego inne kontynenty poza Europą, które uwielbiają Gianniego, bo dał im możliwość uczestniczenia w MŚ, powiększając liczbę drużyn na turnieju, na dodatek dał im pieniądze, możliwość zaistnienia, nagle miałyby głosować na kandydata UEFA. To jest trudny temat - podkreślił Boniek dla polsatsport.pl.





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