W latach 2018-2021 był z kolei koordynatorem sportowym Górnika Zabrze. Tam w pewnym momencie przeciwko niemu wystąpili kibice, a niedługo potem rozstał się z klubem. "Doszliśmy do wniosku, zarząd, wspólnie z Arturem Płatkiem, który pełnił funkcję koordynatora ds. sportowych, że ta dotychczasowa formuła współpracy się wyczerpała. Szerzej na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo to już wnikanie w takie tajniki funkcjonowania klubu, jego założeń, oczekiwań stawianych przed osobą, która jest odpowiedzialna za dział sportowy. To nie jest tak, że jest jakaś jednoznaczna, zero-jedynkowa ocena" - mówił wtedy w rozmowie z Interią ówczesny prezes Górnika Tomasz Młynarczyk .