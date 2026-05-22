Polak debiutował 10 minut przed końcem sezonu. Nie dał rady. 60 sekund i koniec

Kewin Komar nie jest dla polskiego kibica postacią anonimową. Rozpoznawalność zawdzięcza jednak niekoniecznie klasie sportowej. Głośno stało się o nim przed trzema laty w przedziwnych okolicznościach.

Do mediów przedostała się wówczas sensacyjna informacja, że młody golkiper Puszczy Niepołomice został pobity przez kiboli Wisły Kraków. Szybko okazało się jednak, że taka historia nigdy się nie wydarzyła. Policyjne dochodzenie wykazało, iż w rzeczywistości Komar wdał się w pospolitą bójkę na festynie strażackim.

Kewin Komar zadebiutował w lidze cypryjskiej. Premierę będzie wspominał bardzo niechętnie

Komar ma na koncie 36 występów w Ekstraklasie, wszystkie w barwach Puszczy. Latem ubiegłego roku zdecydował się na emigrację. Trafił do cypryjskiego AEK Larnaka.

Futbolową przygodę na Wyspie Afrodyty wyobrażał sobie zupełnie inaczej. Nie przebił się do wyjściowego składu nowej drużyny. Tylko po części był to efekt doznanej kontuzji.

W styczniu 22-latek był już w pełni sił, ale nadal przesiadywał na ławce rezerwowych. Debiutu doczekał się dopiero teraz. W ostatniej kolejce sezonu jego zespół mierzył się na wyjeździe z Arisem Limassol.

Polak wszedł do gry w 80. minucie, zastępując Andreasa Paraskevasa. Już po minucie zachował się jednak fatalnie w polu karnym. Nie miał pomysłu na zatrzymanie Rody'ego Effaghe, więc powalił go w nieprzepisowy sposób na murawę.

Arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Andronikos Kakoullis i okazał się niezawodnym egzekutorem. Doprowadził tym samym do remisu 3:3.

Ostatecznie drużyna Komara zdołała zdobyć jeszcze zwycięską bramkę na 3:4. Sezon AEK kończy na drugim miejscu w tabeli. Kontrakt Polaka zachowuje ważność do połowy 2027 roku, ale wiele wskazuje na to, że może nie doczekać się pełnej realizacji.

Kewin Komar Krzysztof Porębski Newspix.pl

