Polak "czaruje" w egzotycznej lidze. Taka asysta, a potem porównanie do legendy

Maciej Brzeziński

Tymoteusz Puchacz kilka miesięcy temu zdecydował się na nietypowy ruch w swojej karierze. 27-latek postawił na egzotyczny kierunek i związał się z Sabah Baku. Wychowanek Lecha Poznań zbiera dobre recenzje w Azerbejdżanie, a we wtorkowym meczu z Gabalą ponownie błysnął. Komentator porównał go do absolutnej legendy futbolu.

Polak zanotował dwie asysty. O jednej z nich będzie na pewno głośno
Polak zanotował dwie asysty. O jednej z nich będzie na pewno głośnoLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / x.com/Adam_ZmudzinskiNewspix.pl

Tymoteusz Puchacz w sezonie 2024/25 był związany z Holstein Kiel, a następnie wypożyczony do Plymouth Argyle. Polak nie zawojował ani 2. Bundesligi ani też angielskiej Championship. Oba kluby 27-latka zanotowały spadki do niższej ligi, a on sam rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.

Puchacz jednym z liderów Sabah Baku

Bardzo długo wydawało się, że wróci do PKO BP Ekstraklasy. Wśród potencjalnych pracodawców wymieniało się Lecha Poznań i GKS Katowice. Tymczasem we wrześniu trafił do Sabah Baku, który występuje w azerskiej ekstraklasie.

Minęła doba od meczu Porto. Niespodziewany komunikat ws. Bednarka. Powtórka z historii

Wielu kibiców mówiło, że tym samym zamknął sobie drogę do reprezentacji Polski, a także do zrobienia nieco większej kariery. Tymczasem Puchacz i jego Sabah Baku spisują się świetnie w sezonie 2025/26. Zespół zmierza po pierwsze mistrzostwo kraju, mając siedem punktów przewagi nad Karabachem Agdam, który rozegrał jedno spotkanie mniej. Ponadto Sabah ma również chrapkę na krajowy puchar. Kilka dni temu zespół awansował do finału rozgrywek, eliminując FK Gabala po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry było 2:2, po dogrywce 3:3, a dwie bramki strzelił właśnie Puchacz.

Błysk Polaka w egzotycznej lidze. Dwie asysty i porównanie do legendy

We wtorkowe popołudnie Sabah walczyło o kolejne ligowe punkty. Jego rywalem ponownie była Gabala, ale mecz wyglądał zupełnie inaczej niż ten sprzed kilku dni. Gospodarze wygrali 7:1, a o Puchaczu ponownie zrobiło się głośno. Polak zanotował dwie asysty. Szczególnie ta przy golu na 3:0 była przepięknej urody. 27-latek piętką zagrał piłkę do wbiegającego w pole karne Joy-Lance'a Mickelsa, a ten bez problemu pokonał bramkarza gości. Jak zauważył Adam Żmudziński, który bacznie śledzi poczynania Puchacza, komentator meczu porównał jego zagranie do tych, które w trakcie swojej kariery prezentował Ronaldinho.

27-latek zaliczył także asystę przy golu na 7:0. Polak dośrodkował na głowę Rahman Dashdamirova, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku.

Puchacz w 21 meczach tego sezonu ma na swoim koncie osiem asyst. Przed Polakiem i jego Sabah teraz wyjazdowe spotkanie z Imisli FK, które plasuje się na 9. pozycji w ligowej tabeli.

Misli Premyer Liqası
23 kolejka
10.03.2026
16:15
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Sabah
7 - 1
FK Gabala
Posiadanie piłki
0%
0%
Strzały
15
9
Strzały celne
10
5
Strzały niecelne
5
4
Strzały zablokowane
0
0
Ataki
77
66

Mężczyzna o muskularnej sylwetce z licznymi tatuażami na torsie i ramionach, trzymający białą koszulkę w jednej ręce i stojący na boisku podczas wydarzenia sportowego.
Tymoteusz PuchaczKieran McManus/ShutterstockEast News
Mężczyzna w kurtce sportowej z godłem Polski, stojący w pobliżu stadionu, skoncentrowany wyraz twarzy, tło rozmyte z niewyraźnymi postaciami i elementami infrastruktury sportowej.
Tymoteusz PuchaczGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Tymoteusz Puchacz i Michał Probierz
Tymoteusz Puchacz i Michał ProbierzFOTO OLIMPIK/Viaplay TwitterAFP
