Polak był o krok od tragedii. Zaatakowali 400 metrów dalej. Zginęło 5 osób

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Henryk Kasperczak to jeden z najbardziej znanych polskich trenerów poza granicami naszego kraju. Zabrzanin zasłynął zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, gdzie długo prowadził między innymi reprezentację Tunezji. Z dala od ojczyzny 80-latek najadł się także sporej dawki strachu. Jedno z jego wyjść do restauracji w 2015 roku mogło zakończyć się tragicznie. Powód? Zaledwie 400 metrów dalej miał miejsce zamach. Życie straciło wtedy kilka osób.

Henryk Kasperczak jako selekcjoner reprezentacji Mali.
Henryk Kasperczak w 2015 roku był trenerem reprezentacji Mali. Właśnie wtedy był świadkiem strasznych scenKHALED DESOUKIAFP

Liczba prowadzonych przez Polaka klubów oraz reprezentacji robi piorunujące wrażenie. W oczy rzucają się jednak zwłaszcza liczne umowy w Afryce. Henryk Kasperczak na tym kontynencie stał się naprawdę kimś wielkim. I to nie za sprawą sukcesów osiąganych wcześniej jako zawodnik. 80-latek przyczynił się do podwyższenia poziomu wielu narodowych kadr. Naszego rodaka zapewne do dziś doskonale pamiętają choćby w Tunezji.

Wyżej wspomnianą drużynę legenda poprowadziła w aż siedemdziesięciu spotkaniach, tak wyliczył przynajmniej portal "transfermarkt.pl". Między pierwszym a drugim kontraktem Polak miał jednak całkiem długą przerwę. W międzyczasie pracował on choćby w Mali. I z tym krajem piątkowy jubilat ma niezbyt miłe wspomnienia. "W Bamako było tak, że zamachowcy wpadli do kawiarni i zaczęli strzelać do cudzoziemców. Ja siedziałem wtedy w restauracji nie dalej jak 400 metrów" - przyznał w 2015 roku na łamach Super Expressu.

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Chwile grozy Henryka Kasperczaka. O tej masakrze mówił cały świat

"Los sprawił, że zamachowcy zaatakowali akurat to drugie miejsce. Gdyby przeprowadzili zamach na restaurację, w której ja byłem, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali. Afryka płonie. Mali, Nigeria, Czad, Tunezja. Islamscy ekstremiści chcą tworzyć swoje państwa i jest niebezpiecznie. Ja już nic nie muszę, więc nie będę ryzykował" - dodał. Te właśnie wydarzenia sprawiły, iż zakończył się rozdział Polaka związany z Mali, choć początkowo chciał przedłużyć umowę.

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"Zdecydowały względy i polityczne, i sportowe" - nie ukrywał w rozmowie z portalem "dziennikpolski24.pl". Za wspomnianą masakrę ostatecznie przyznali się dżihadyści z ugrupowania Al-Murabitun. Szefował im Muchtar Bilmuchtar. Wcześniej mówił o nim świat choćby za sprawą uprowadzenia 32 europejskich turystów na Saharze. Wspomniany terrorysta prawdopodobnie został zabity w czerwcu 2015 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po wstrząsających scenach z Bamako.

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Henryk Kasperczak na stadionie Wisły Kraków przy ul. ReymontaArtur BarbarowskiEast News
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Henryk KasperczakGABRIEL BOUYSAFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP


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