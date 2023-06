Polak bohaterem głośnego transferu? "Jest tego wart. Pokazał, co potrafi"

Kamil Grabara od 2016 roku poza Polską

Grabara już w 2016 roku wyjechał z Polski. Trafił do młodzieżowych zespołów Liverpoolu, skąd był wypożyczany. Najpierw do Aarhus GF, a następnie do Huddersfield. W końcu, w lipcu 2021 roku, za 3,5 mln euro przeszedł na stałe do Kopenhagi. Bramkarz w barwach tego klubu wystąpił w sumie 76 razy.