Polak błyszczy za oceanem. Europejski potentat chce go u siebie

Z angielskiego Leeds United został wypożyczony do hiszpańskiej Ibizy i spisywał się tam znakomicie, ale niestety tylko przez pierwsze pół roku. Później doznał bardzo bolesnej i wymagającej długiego czasu leczenia kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych i musiał pauzować. Tamten moment wydawał się być takim, w którym Bogusz faktycznie mógłby pomyśleć o grze w Premier League w barwach Leeds lub transferze do hiszpańskiej La Liga . Zainteresowanie takim ruchem było.

Bogusz na celowniku Celticu. Będzie powrót do Europy?

Kontuzja zepsuła niestety wszystko i Polak musiał nieco zmienić plan na swoją karierę. Ten nowy zaprowadził go do USA i tamtejszej Major League Soccer. Nasz młodzieżowy reprezentant w marcu 2023 roku zamienił Leeds na Los Angeles FC za milion euro. Już teraz można powiedzieć, że ten transfer się opłacił. Bogusz na amerykańskich boiskach błyszczy, strzela gole i asystuje, a to oczywiście nie uchodzi uwadze zespołów z Europy, które poszukują wzmocnienia swojej ofensywy.

Gdy spojrzymy na liczby Bogusza z całego pobytu w Stanach Zjednoczonych, to nie są one wybitne. Polak wystąpił w 74 spotkaniach, strzelił 20 goli 14 razy asystował. Patrząc jednak jedynie na trwający sezon, można mieć o naszym zawodniku zdecydowanie lepszą opinię. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach bowiem Bogusza zagrał 32 razy. Strzelił 16 goli i sześć razy asystował. Trzeba przyznać, że to już jest naprawdę imponujący dorobek, a czy na tyle, aby przenieść się do Celticu, a potem dostać powołanie od Michała Probierza? O tym przekonamy się już niebawem.