Polak blisko włoskiego klubu? Znany informator podkręca atmosferę

Kamil Grabara to 24-letni bramkarz, który ma za sobą debiut w pierwszej reprezentacji Polski. Niedawno media rozpisywały się o tym, że mógłby trafić do giganta Bundesligi, czyli do Bayernu Monachium. Okazuje się jednak, że według informacji Gianluki Di Marzio, bliżej Grabarze do zupełnie innego klubu.