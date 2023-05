Tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 17 rozgrywane są na Węgrzech, a w turnieju bierze udział 16 reprezentacji. Polacy trafili do grupy A, którą zakończyli na pierwszym miejscu po wygranych z Irlandczykami i gospodarzami turnieju oraz porażce z Walią. "Biało-Czerwoni" w ćwierćfinale po emocjonującym starciu odprawili Serbów , a w półfinale przyszło im zmierzyć się z Niemcami.

Mistrzostwa Europy U-17. Kapitalny gol Polaków

Rywale odpowiedzieli kilkanaście minut później golem Maxa Moerstedta, ale jeszcze w pierwszej połowie Polacy ponownie wyszli na prowadzenie. Kapitalną akcję "Biało-Czerwonych" wykończył Karol Borys, który po odegraniu piętką przez Mikołajewskiego skierował piłkę do siatki. "Co za polot, co za finezja, co za gol" - skomentowano na profilu TVP Sport i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, bo bramka Polaków była wyjątkowej urody.