Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy zaatakowani tuż przed meczem, przykry incydent w Madrycie. Wszystko się nagrało

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w czwartek Lech Poznań w Madrycie zmierzy się z Rayo Vallecano w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. W stolicy Hiszpanii panuje bardzo napięta sytuacja, a przed spotkaniem doszło już do starć kibiców. Niebezpieczne sceny spotkały także dziennikarzy Kanału Sportowego. Dominik Piechota i Daniel Sobis zostali przegonieni sprzed budynku, gdzie trwał jeden z programów.

Stadion Rayo Vallecano Campo de Futbol de Vallecas
Stadion Rayo Vallecano Campo de Futbol de VallecasFlorencia Tan Jun/Getty ImagesGetty Images

Polskie kluby kolejny raz staną do walki w rozgrywkach Ligi Konferencji. Podczas 3. kolejki fazy ligowej Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe ze słoweńskim Celje, Jagiellonia Białystok udała się do Macedonii Północnej, gdzie zagra z Shkendiją, Raków Częstochowa w Pradze rywalizować będzie z tamtejszą Spartą. Najtrudniejsze zadanie zdecydowanie będzie mieć mistrz Polski Lech Poznań. Zawodnicy Nielsa Frederiksena o punkty do tabeli zawalczą z przedstawicielem La Liga Rayo Vallecano.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Michał Probierz
Sportowe życie

Probierz nie wahał się ani chwili. Dołączył do Roberta Lewandowskiego

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Tamtejszy zespół prezentuje niezłą piłkę i będzie faworytem spotkania. Co ciekawe, w stolicy Hiszpanii panuje dość napięta atmosfera. W środowy wieczór w Madrycie doszło do walki kiboli Lecha i Rayo. Według wieści przekazanych przez Szymona Janczyka ranna została co najmniej jedna osoba.

    Co więcej, do nieprzyjemnych scen z udziałem Polaków doszło także w czwartek, a wszystko uchwyciły kamery.

    Polscy dziennikarze zaatakowali, zrobiło się niebezpiecznie

    Podczas jednego z programów przedmeczowych Kanału Sportowego w Madrycie dziennikarze Dominik Piechota i Daniel Sobis spacerowali oraz dyskutowali o meczu. W pewnym momencie znaleźli się przed Mecado de Numancia, czyli jednym z tamtejszych bazarków, jak tłumaczył pierwszy ze wspomnianych.

    - To bazarek, gdzie ludzie przychodzą sobie kupić warzywa, owoce, ryby. Klimatyczne miejsce. Tu także spotykają się kibice, by wypić sobie piwko przed meczem - tłumaczył.

    Piechota wskazał również, że w okolicach, które przemierzali, nie było zbyt wielu osób. W pewnym momencie okoliczności zupełnie się zmieniły. Z budynku wyszedł mężczyzna, który dość niegrzecznie potraktował duet z Polski.

    Zobacz również:

    Wojciech Szczęsny
    La Liga

    Alarm w Barcelonie, wieści dotarły do Szczęsnego. Polak pozbawiony wsparcia

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      Krzyknął do nich "fuera", czyli z hiszpańskiego "wynocha" i gestykulował, aby Ci szybko się przemieścili w inne miejsce. Dziennikarze bez zbędnych dyskusji zrobili to. Po chwili opisali swoje odczucia odnośnie do całej sytuacji.

      - Zostaliśmy wygonieni bardzo mocno, czyli nie są tutaj gościnni. Najpierw sobie odejdziemy trochę stąd, więc nie zostaliśmy przyjęci bardzo dobrze. Dobra, spokojnie, żyjemy - powiedział.

      Spotkanie Rayo Vallecano - Lech Poznań rozpocznie się już o 21:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Adrian Siemieniec: Przed każdym meczem można powtarzać, że nikt nie da nam punktów za darmo. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Piłkarze Lecha Poznań
      Liga Konferencji

      Lech stracił więcej, niż tylko dobrą twarz. Nadzwyczajna stawka meczu z Rayo

      Przemysław Langier
      Przemysław Langier
      Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach świętuje zdobytego gola na boisku, kibice w tle tworzą sportową atmosferę.
      Lech PoznańLukasz GdakEast News
      Czterech piłkarzy drużyny w niebieskich koszulkach cieszy się na boisku, w tle tłum kibiców i widoczne barwy klubowe, piłkarze kierują się razem w stronę aparatu w atmosferze radości.
      Lech PoznańLukasz GdakEast News
      Grupa piłkarzy ubranych w białe stroje z czerwoną szarfą biegnie po murawie stadionu, w tle na trybunach kibice z flagami pokazują wsparcie swojej drużynie.
      Piłkarze Rayo Vallecano w sezonie 2025/2026PABLO GARCIAAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja