Chociaż do rozpoczęcia XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 mamy jeszcze kilka miesięcy, wiele osób zastanawia się, kiedy losowanie grup MŚ w Katarze. Historyczny turniej po raz pierwszy odbędzie na Bliskim Wschodzie i po raz pierwszy w kraju islamskim. Po raz pierwszy również zostanie rozegrany jesienią co oznacza, że finałowe reprezentacje poznamy już wkrótce. Kiedy losowanie grup MŚ? Na kogo może trafić Polska? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Kiedy losowanie grup MŚ? Kto może być rywalem Polski?

Losowanie grup MŚ polega na wybraniu reprezentacji z czterech koszyków, w których znajdzie się osiem zespołów. W pierwszym, oprócz gospodarza turnieju czyli Kataru, jest siedem najlepszych drużyn według światowego rankingu. W pierwszym koszyku na pewno nie pojawi się reprezentacja Polski.

Jeżeli dzisiejszego wieczoru Polska wygra ze Szwecją, nasza kadra trafi do trzeciego koszyka. Do tego trafi również Korea Południowa oraz Maroko, Egipt i Nigeria pod warunkiem, że te trzy reprezentacje awansują do turnieju. Prawdopodobnie w trzecim koszyku będą również reprezentacje Japonii, Iranu i Serbii. Te mają zagwarantowany udział w mistrzostwach, jednak równie dobrze mogą trafić do drugiego koszyka.

Kiedy losowanie grup MŚ? Koszyk numer jeden i cztery

Jeżeli powyższe rozstawienie się sprawdzi, Polacy nie zagrają z tymi reprezentacjami w fazie grupowej. To oznacza, że nasza kadra trafi na kogoś z koszyka numer jeden, w którym znajdą się mocne Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania oraz Portugalia, jeśli wyeliminuje Macedonię Północną. Do pierwszego koszyka mogą trafić również Holandia, Meksyk lub Stany Zjednoczone.

Do drugiego koszyka na pewno trafią Dania, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja. Jedynym pewnym uczestnikiem czwartego koszyka losowania MŚ 2022 jest Arabia Saudyjska, a obok niej mogą pojawić się jeszcze Tunezja, Kanada, Algieria, Ekwador, Arabia Saudyjska, Walia, Peru oraz Kostaryka. To kolejni ewentualni rywale turnieju w Katarze. Kiedy losowanie grup MŚ?

Kiedy losowanie grup MŚ? Gdzie oglądać transmisję?

Losowanie grup MŚ odbędzie się w piątek 1 kwietnia. Początek ceremonii o godzinie 17 czasu polskiego. Losowanie grup MŚ będzie można oglądać na kanale TVP Sport.

Kiedy odbędzie się Mundial w Katarze?

Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Ten nietypowy termin ma związek z bardzo wysokimi temperaturami, które panują tam latem, dlatego turniej przeniesiono na jesień.

