Polacy z nowym trenerem, ogłosili to już oficjalnie. Legenda wkracza do akcji
Panathinaikos AO, jedna z najbardziej utytułowanych ekip w historii greckiego futbolu, nie ma za sobą ostatnio najłatwiejszego czasu. Klub, którego barwy reprezentują m.in. Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski, doznał niedawno dwóch bolesnych porażek w Lidze Europy, w rozgrywkach krajowych z kolei zakotwiczył w środku tabeli, co było wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Swoiste odrodzenie ma w tym przypadku przynieść nowy trener - i mowa tu bez dwóch zdań o naprawdę wielkim nazwisku.
Panathinaikos AO przechodzi w ostatnim czasie przez szereg poważnych zawirowań. 20-krotni mistrzowie Grecji weszli w sezon z nierówną formą, co zaowocowało dwoma zwycięstwami, trzema remisami i jedną porażką w krajowych rozgrywkach i wylądowaniem w środku tabeli ligowej.
Nawet biorąc poprawkę na fakt, że klub z Aten ma jeszcze jeden nierozegrany mecz w zapasie, sytuacja ta nie prezentuje się zbyt dobrze. Do tego "Koniczynki" w Lidze Europy na trzy mecze wygrali tylko jeden - pozostałe dwa przegrali.
Efekt jest taki, że PAO... zdążył już pożegnać dwóch szkoleniowców w trakcie kampanii 2025/2026. Najpierw doszło do rozbratu z Ruim Vitorią, a ostatnio drużynę opuścił też Christos Kontis. W jego miejsce przyszedł jednak naprawdę uznany szkoleniowiec, dający kibicom nadzieję na swoiste "odbicie".
Rafael Benitez nowym trenerem Panathinaikosu. Uznany szkoleniowiec poprowadzi m.in. reprezentantów Polski
Mowa tu o Rafaelu Benitezie - a więc menedżerze, który w swym dorobku ma pracę w takich zespołach, jak chociażby Real Madryt, Inter Mediolan, Chelsea czy Liverpool F.C. Jego największym osiągnięciem pozostaje bez dwóch zdań wywalczenie z "The Reds" pucharu Ligi Mistrzów w roku 2005, natomiast lista trofeów, po które sięgał, jest znacznie dłuższa.
Hiszpan tym samym powraca na ławkę po 1,5 roku przerwy - jego poprzednim pracodawcą była Celta Vigo, z którą rozstał się w marcu 2024 r. Teraz Benitez ma w perspektywie współprace m.in. z dwoma reprezentantami Polski, Karolem Świderskim i Bartłomiejem Drągowskim. Miejmy nadzieję, że całkiem owocną.
Panathinaikos wraca do rywalizacji w Super League. Benitez ma w teorii proste zadanie na start
Panathinaikos swój kolejny mecz rozegra 26 października o godz. 16.30, a rywalem "Zielonych" będzie w tym przypadku Asteras Tripolis, a więc ekipa zamykająca klasyfikację greckiej Super League.