Polacy z nowym trenerem, ogłosili to już oficjalnie. Legenda wkracza do akcji

Panathinaikos AO przechodzi w ostatnim czasie przez szereg poważnych zawirowań. 20-krotni mistrzowie Grecji weszli w sezon z nierówną formą, co zaowocowało dwoma zwycięstwami, trzema remisami i jedną porażką w krajowych rozgrywkach i wylądowaniem w środku tabeli ligowej.

Nawet biorąc poprawkę na fakt, że klub z Aten ma jeszcze jeden nierozegrany mecz w zapasie, sytuacja ta nie prezentuje się zbyt dobrze. Do tego "Koniczynki" w Lidze Europy na trzy mecze wygrali tylko jeden - pozostałe dwa przegrali.

Efekt jest taki, że PAO... zdążył już pożegnać dwóch szkoleniowców w trakcie kampanii 2025/2026. Najpierw doszło do rozbratu z Ruim Vitorią, a ostatnio drużynę opuścił też Christos Kontis. W jego miejsce przyszedł jednak naprawdę uznany szkoleniowiec, dający kibicom nadzieję na swoiste "odbicie".

Rafael Benitez nowym trenerem Panathinaikosu. Uznany szkoleniowiec poprowadzi m.in. reprezentantów Polski

Mowa tu o Rafaelu Benitezie - a więc menedżerze, który w swym dorobku ma pracę w takich zespołach, jak chociażby Real Madryt, Inter Mediolan, Chelsea czy Liverpool F.C. Jego największym osiągnięciem pozostaje bez dwóch zdań wywalczenie z "The Reds" pucharu Ligi Mistrzów w roku 2005, natomiast lista trofeów, po które sięgał, jest znacznie dłuższa.

Hiszpan tym samym powraca na ławkę po 1,5 roku przerwy - jego poprzednim pracodawcą była Celta Vigo, z którą rozstał się w marcu 2024 r. Teraz Benitez ma w perspektywie współprace m.in. z dwoma reprezentantami Polski, Karolem Świderskim i Bartłomiejem Drągowskim. Miejmy nadzieję, że całkiem owocną.

Panathinaikos wraca do rywalizacji w Super League. Benitez ma w teorii proste zadanie na start

Panathinaikos swój kolejny mecz rozegra 26 października o godz. 16.30, a rywalem "Zielonych" będzie w tym przypadku Asteras Tripolis, a więc ekipa zamykająca klasyfikację greckiej Super League.

