Polacy walczyli w Chorzowie, gdy doszło do pogromu. 10:0, po czterech latach

Reprezentacje, które trafiają do grupy eliminacyjnej z kadrą San Marino, jeszcze przed pierwszymi gwizdkami dopisują sobie sześć punktów, nie spodziewając się niespodzianki ze strony niżej notowanych rywali.

Z pewnością podobnie przed starciem eliminacji mistrzostw świata pomyśleli piłkarze z Austrii, jednak nic nie zapowiadało aż takiego pogromu, do którego ostatecznie doszło na Ernst Happel Stadion w Wiedniu. Spotkanie zakończyło się spektakularnym wynikiem 10:0.

Pogrom w Wiedniu. Austria wygrała 10:0. Powtórka po czterech latach

Pierwsza bramka dla gospodarzy padła w 7. minucie, za sprawą Romano Schmid. Zanim rywale z San Marino zdążyli odbudować szyki obronne, Marko Arnautović również wpisał się na listę strzelców, a to był dopiero początek deklasacji.

Ataki w meczu #VolleyWrocław - Eco Harpoon LOS Nowy Dwor Mazowiecki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kolejne gole dla Austriaków padały w 24., 30., 42. i 45. minucie, dzięki czemu Austriacy schodzili na przerwę, prowadząc 6:0. To jednak dalej było zbyt mało dla ekipy prowadzonej przez Ralfa Rangnicka.

W drugiej części spotkania wyraźnie spokojniejsi gospodarze, którzy wiedzieli już doskonale, że mają pewne zwycięstwo, atakowali z większą swobodą, co przynosiło im kolejne bramki. Marko Arnautović wpisał się na listę strzelców jeszcze trzykrotnie, a dodatkowe trafienie zaliczył 19-letni Nikolaus Wurmbrand.

Rozwiń

Po raz ostatni San Marino przegrało 0:10 w listopadzie 2021 roku, podczas meczu z Anglią - również w eliminacjach do mistrzostw świata. Dzięki temu zwycięstwu Austriacy umocnili się na pozycji lidera w grupie H, mając na swoim koncie 15 punktów i komplet zwycięstw.

Piłkarze z San Marino jeszcze przed startem eliminacji byli skazywani na pożarcie i po sześciu meczach zajmują, zgodnie z przewidywaniami, ostatnie miejsce w tabeli. Do tej pory nie zdobyli żadnego punktu i strzelili zaledwie jedną bramkę. Stracili ich aż 28, jednak dzisiejsze spotkania mocno pogorszyło ich bilans.

Statystyki meczu Austria 10 - 0 San Marino Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 25 4 Strzały celne 14 1 Strzały niecelne 8 2 Strzały zablokowane 3 1 Ataki 113 47

Marko Arnautović AFP

Euro 2024. Marko Arnautović (z prawej) zapisał się w historii swojej kadry podczas meczu Polska - Austria. Nie doścignął tylko... innego "kata" polskiej reprezentacji Axel Heimken / AFP AFP