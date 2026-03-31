W Europie trwa walka o pozostałe cztery bilety na piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. We wtorek (31 marca) odbywa się także wiele meczów towarzyskich, które nie mają takiej stawki, jak choćby mecz w Solnie pomiędzy Szwedami, a Polakami. Tekstową relację "na żywo" możecie śledzić TUTAJ.

Sceny w meczu Rosja - Mali. Nie tak to sobie wyobrażano

Do zaskakujących scen doszło w Sankt Petersburgu, gdzie rozegrany został sparing pomiędzy Rosją, a Mali. Rosjanie od czterech lat rozgrywają wyłącznie spotkania towarzyskie, a jest to pokłosie zbrojnej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. "Sborna" nie ma więc szans na udział w wielkich turniejach takich, jak mistrzostwa świata czy Europy.

Rosjanie byli faworytami w starciu z drużyną z Afryki i praktycznie przez całe spotkanie przeważali. W 28. minucie Iwan Oblakow nie wykorzystał rzutu karnego. Piłka po strzale pomocnika CSKA Moskwa poleciała wysoko nad poprzeczką.

Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a w rosyjskich mediach zaczęto się zastanawiać nad przyszłością selekcjonera Walerija Karpina. - "Reprezentacja Rosji z pewnością nie zachwyciła grą w marcowych meczach. Po rozczarowującym zwycięstwie nad Nikaraguą nastąpił słaby mecz i remis z rywalem, który również nie należy do najmocniejszych. W tej sytuacji narastają pytania do sztabu szkoleniowego pod wodzą Karpina" - czytamy na stronie sportbox.ru.

Dla Rosjan był to drugi mecz w 2026 roku. Cztery dni temu pokonali w Krasnodarze reprezentację Nikaragui (3:1).

Statystyki meczu Rosja 0 - 0 Mali Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 16 9 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 9 7 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 0 0

