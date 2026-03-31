Polacy walczą o mundial, a w Rosji takie sceny. Nie tak to sobie wyobrażano. Selekcjoner pod ostrzałem

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

W Europie ważą się losy ośmiu reprezentacji, które walczą o awans na piłkarskie mistrzostwa świata. Wśród nich są "Biało - Czerwoni", którzy rywalizują ze Szwecją. Tymczasem, gdy w Solnie rozpoczynał się mecz to do zaskakujących scen doszło w Rosji, a dokładnie w Petersburgu. Kibice "Sbornej" nie tak to sobie wyobrażali.

Piłka nożna. Rosja - Mali w meczu towarzyskim
Polacy walczą o mundial, a w Rosji takie sceny. Nie tak to sobie wyobrażanoAFP/INTERIA.PL

W Europie trwa walka o pozostałe cztery bilety na piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. We wtorek (31 marca) odbywa się także wiele meczów towarzyskich, które nie mają takiej stawki, jak choćby mecz w Solnie pomiędzy Szwedami, a Polakami. Tekstową relację "na żywo" możecie śledzić TUTAJ.

Sceny w meczu Rosja - Mali. Nie tak to sobie wyobrażano

Do zaskakujących scen doszło w Sankt Petersburgu, gdzie rozegrany został sparing pomiędzy Rosją, a Mali. Rosjanie od czterech lat rozgrywają wyłącznie spotkania towarzyskie, a jest to pokłosie zbrojnej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. "Sborna" nie ma więc szans na udział w wielkich turniejach takich, jak mistrzostwa świata czy Europy.

Rosjanie byli faworytami w starciu z drużyną z Afryki i praktycznie przez całe spotkanie przeważali. W 28. minucie Iwan Oblakow nie wykorzystał rzutu karnego. Piłka po strzale pomocnika CSKA Moskwa poleciała wysoko nad poprzeczką.

Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a w rosyjskich mediach zaczęto się zastanawiać nad przyszłością selekcjonera Walerija Karpina. - "Reprezentacja Rosji z pewnością nie zachwyciła grą w marcowych meczach. Po rozczarowującym zwycięstwie nad Nikaraguą nastąpił słaby mecz i remis z rywalem, który również nie należy do najmocniejszych. W tej sytuacji narastają pytania do sztabu szkoleniowego pod wodzą Karpina" - czytamy na stronie sportbox.ru.

Dla Rosjan był to drugi mecz w 2026 roku. Cztery dni temu pokonali w Krasnodarze reprezentację Nikaragui (3:1).

Towarzyskie
Główna runda
31.03.2026
19:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Rosja
0 - 0
Mali
Posiadanie piłki
0%
0%
Strzały
16
9
Strzały celne
7
2
Strzały niecelne
9
7
Strzały zablokowane
0
0
Ataki
0
0

Zobacz również:

Kosowo - Turcja w finale baraży o awans na MŚ
Mundial

Wracają na mistrzostwa świata po 24 latach. Ostatnim razem wywalczyli medal

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Kibice na trybunach stadionu machający rosyjską flagą, wśród tłumu osoby ubrane w tradycyjne elementy folklorystyczne.
W Rosji aż huczy. FIFA miała dać zielone światło, skandal na horyzoncieNoushad ThekkayilAFP
Zepter KPR Legionowo - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

