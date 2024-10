Polacy w rolach głównych w hicie Ligi Narodów. Francja wciąż w grze

Francja lepsza w hicie Ligi Narodów. Polacy kluczowi

Drużyna Didiera Deschampsa musiała bowiem zmierzyć w Brukseli z Belgią, która w poprzedniej kolejce zremisowała 2:2 z Włochami . Patrząc na tabele, był to najprawdopodobniej mecz o to, kto powalczy z Włochami o miejsce w fazie finałowej Ligi Narodów . Na papierze zapowiadało się więc niesamowite widowisko, w którym swoją rolę mogli odegrać także Polacy, a konkretnie Tomasz Kwiatkowski i Paweł Pskit , a więc arbitrzy, którzy zasiadali w sali VAR.

Tak też się faktycznie stało. Od pierwszych minut tempo gry na murawie narzucali Belgowie, a Francuzi starali się jedynie przeciwstawiać rywalom. To udawało się do czasu. W 20. minucie od krycia urwał Llois Openda. Belg był faulowany w polu karnym przez Williama Salibę, ale sędziowie zauważyli spalonego. Tego zweryfikowali Polacy na VARZE i Belgowie wykonywali rzut karny. Do piłki podszedł kapitan Tielemans i fatalnie spudłował, a futbolówka poleciała metr nad bramką.

W 35. minucie z kolei z piłką w polu karnym Belgi znaleźli się goście. Ta turlała się gdzieś pod nogami obrońców i ostatecznie łokciem zablokował ją Faes. Sędzia wskazał na rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał pewnie Kolo Muani i choć Francuzi nie pokazali do tego momentu nic, to prowadzili. Belgowie ani myśleli jednak o składaniu broni, wręcz przeciwnie. Ruszyli do kolejnych ataków i swój cel osiągnęli. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry gola strzelił Openda, a sędziowie znów widzieli spalonego. Tego zweryfikowali Polacy z pomocą technologii i do przerwy mieliśmy 1:1.