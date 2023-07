Polacy w mistrzostwach Europy zagrają mecz o wszystko. Rywalem gospodarze

Po porażce w pierwszym meczu młodzieżowych mistrzostw Europy (do lat 19) z Portugalią 0:2 reprezentacja Polski stoi pod ścianą. Musi wygrać, by zachować szanse na awans do półfinału. Podopiecznych trenera Marcina Brosza teoretycznie czeka łatwe zadanie, bo zagrają z najsłabszym zespołem grupy – Maltą (godz. 21:15, transmisja TVP Sport), ale z drugiej strony to gospodarze turnieju.