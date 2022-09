Polacy w ekskluzywnym gronie największych światowych talentów

Antoni Mikułko to bramkarz, występujący na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów w barwach Lechii Gdańsk. Zawodnik regularnie pojawia się w kadrze pierwszego zespołu, ale jeszcze nie zdążył zadebiutować w seniorskiej piłce. Mikułko jest także kapitanem reprezentacji Polski U-18 i ostatnio musiał sprawdzić się w tej roli nie do końca pod kątem piłkarskim. Z bliska musiał zaradzić awanturze między swoimi kolegami, a równieśnikami z Francji, którzy w meczu z Polakami urządzili sobie polowanie na kości. 17-latek opowiadał o tym niedawno na łamach Interii.

Dariusz Stalmach z kolei ma już za sobą pierwsze szlify w dorosłej piłce, zebrał ich zresztą całkiem sporo, bo od momentu debiutu w listopadzie zeszłego roku zagrał dla pierwszego zespołu Górnika Zabrze 22 mecze, a w międzyczasie występował także w rezerwach. Jego talent szybko dostrzegli skauci wielkich klubów. Piłkarz jeszcze w sierpniu wystąpił przeciwko Stali Mielec, a na koniec okienka transferowego był już zawodnikiem AC Milan. Włosi traktują ten ruch bardzo perspektywicznie, dlatego zawodnik na razie gra w drużynie U-19.

Antoni Mikułko i Dariusz Stalmach na liście największych światowych talentów wg Guardiana

Najbardziej znanym piłkarzem zamieszczonym w zestawieniu z pewnością jest napastnik Mathys Tel z Francji, który przed sezonem trafił za 20 milionów euro do Bayernu Monachium. Na liście znajdziemy też mającego polskie obywatelstwo Yarka Gasiorowskiego, zawodnika Valencii, który jednak do tej pory występował jedynie w juniorskich kadrach Hiszpanii. Pełną listę można znaleźć pod tym adresem.

Ranking z pewnością można uznać za wiarygodny, bo przeglądając zestawienia z przeszłości znajdziemy wielu piłkarzy, którzy obecnie robią kariery w dużych europejskich klubach. By wymienić tylko tych "największych": Ousmane Dembele, Dayot Upamecano, Manuel Locatelli, Federico Valverde, Kai Havertz, Vinicius Junior, Alphonso Davies, Erling Haaland, Eduardo Camavinga, Ansu Fati, Pedri.

Polacy uwzględnieni w zestawieniu Guardiana w minionych latach, w nawiasie ówczesny klub/obecny klub:

2014: Dawid Kownacki(Lech Poznań/Fortuna Dusseldorf)

2015: Krystian Bielik(Arsenal/Birmingham City)

2016: Kamil Grabara(Liverpool/FC Kopenhaga)

2019: Filip Marchwiński(Lech Poznań/Lech Poznań)

2020: Aleksander Buksa(Wisła Kraków/OH Leuven)

2021: Kacper Urbański(Bologna/Bologna)