Polacy szykowali się do meczu z Litwą, a tu kolejny rekord. Padł w spotkaniu rywali

Bartosz Nawrocki

Kiedy reprezentanci Polski szykowali się do meczu z Litwą w Kownie, trwał mecz naszych grupowych rywali. Holandia podjęła u siebie Finlandię. Kadra "Oranje" wywiązała się ze swojego obowiązku i wygrała 4:0. Kolejny świetny występ zaliczył Memphis Depay. Napastnik drużyny zarządzanej przez Ronalda Koemana znów zapisał się w historii holenderskiej piłki.

Memphis Depay w meczu z Finlandią
Memphis Depay w meczu z FinlandiąJOHN THYSAFP

Trwa emocjonujący wieczór, związany z meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata 2026. Reprezentacja Polski gra z Litwą w Kownie. Wcześniej rozegrane zostały inne spotkania, tak jak to Farerów z Czechami. Kadra Wysp Owczych sprawiła niemałą sensację, pokonując klasyfikowaną o 97 pozycji wyżej drużynę w rankingu FIFA.

Bez sensacji w meczu Holendrów z Finami. Historia jednak została napisana

Wcześniej, bo o 18:00 na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie rozpoczął się mecz Holandii z Finlandią. Było to ważne spotkanie dla polskich piłkarzy. Finowie znajdują się tuż za nami i każdy wynik, niż przegrana, wywarłby na podopiecznych Jana Urbana presję związaną z koniecznością gonienia rywali ze Skandynawii. Bardziej mogliśmy kibicować Holandii, która raczej wydaje się być poza zasięgiem przeciwników w walce o pierwsze miejsce.

Zaskoczenia nie było. Piłkarze Ronalda Koemana pokonali Finlandię wysoko, bo 4:0. Tym samym, po sześciu meczach zawodnicy "Oranje" mają na koncie 16 punktów. Finowie natomiast w siedmiu występach zgarnęli dziesięć oczek.

Memphis Depay podczas meczu Holandia - Finlandia, 12.10.2025 r.
Piłka nożna

Nasi główni rywale już zagrali, 4 gole w Amsterdamie. Świetne wieści dla "Biało-Czerwonych"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Memphis Depay znów przeszedł do historii holenderskiego futbolu

    Od początku w składzie reprezentacji Holandii grał Memphis Depay. Napastnik, grający na co dzień w brazylijskim Corinthians nie kazał długo czekać kibicom na swoje trafienie. 31-latek trafił do siatki Finów w 38. minucie, wykorzystując rzut karny. Jednak to nie gol był najważniejszy.

    W trakcie wrześniowego zgrupowania, Memphis Depay zdobył swoją wówczas 51. bramkę w reprezentacji Holandii, przy okazji meczu z Litwą. Napastnik stał się wtedy najskuteczniejszym zawodnikiem w historii kadry "Oranje". Teraz, w meczu z Finlandią Depay zanotował dwie asysty, dzięki którym został również najlepszym asystentem wszechczasów. W tej klasyfikacji przegonił dotychczasowego lidera, Wesleya Sneijdera. Memphis Depay ma na koncie 35 ostatnich podań w reprezentacji Holandii.

    Holandia ma już za sobą październikowe zgrupowanie. Czeka je jeszcze to listopadowe, kiedy to zagrają dwa ostatnie mecze eliminacji mistrzostw świata. 14 listopada zmierzą się z Polską, a trzy dni później - z Litwą.

    Kwalifikacje MŚ - Europa
    1. Runda
    12.10.2025
    18:00
    Zakończony
    Donyell Malen
    8'
    Virgil van Dijk
    17'
    Memphis Depay
    38' (k.)
    Cody Gakpo
    84'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Holandia
    Finlandia
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Holandia
    4 - 0
    Finlandia
    Posiadanie piłki
    70%
    30%
    Strzały
    19
    8
    Strzały celne
    6
    4
    Strzały niecelne
    7
    3
    Strzały zablokowane
    6
    1
    Ataki
    145
    59

