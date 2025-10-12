Polacy szykowali się do meczu z Litwą, a tu kolejny rekord. Padł w spotkaniu rywali
Kiedy reprezentanci Polski szykowali się do meczu z Litwą w Kownie, trwał mecz naszych grupowych rywali. Holandia podjęła u siebie Finlandię. Kadra "Oranje" wywiązała się ze swojego obowiązku i wygrała 4:0. Kolejny świetny występ zaliczył Memphis Depay. Napastnik drużyny zarządzanej przez Ronalda Koemana znów zapisał się w historii holenderskiej piłki.
Trwa emocjonujący wieczór, związany z meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata 2026. Reprezentacja Polski gra z Litwą w Kownie. Wcześniej rozegrane zostały inne spotkania, tak jak to Farerów z Czechami. Kadra Wysp Owczych sprawiła niemałą sensację, pokonując klasyfikowaną o 97 pozycji wyżej drużynę w rankingu FIFA.
Tego się nikt nie spodziewał, Czechy ośmieszone w meczu eliminacyjnym z Wyspami Owczymi. 97 miejsc różnicy
Bez sensacji w meczu Holendrów z Finami. Historia jednak została napisana
Wcześniej, bo o 18:00 na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie rozpoczął się mecz Holandii z Finlandią. Było to ważne spotkanie dla polskich piłkarzy. Finowie znajdują się tuż za nami i każdy wynik, niż przegrana, wywarłby na podopiecznych Jana Urbana presję związaną z koniecznością gonienia rywali ze Skandynawii. Bardziej mogliśmy kibicować Holandii, która raczej wydaje się być poza zasięgiem przeciwników w walce o pierwsze miejsce.
Zaskoczenia nie było. Piłkarze Ronalda Koemana pokonali Finlandię wysoko, bo 4:0. Tym samym, po sześciu meczach zawodnicy "Oranje" mają na koncie 16 punktów. Finowie natomiast w siedmiu występach zgarnęli dziesięć oczek.
Memphis Depay znów przeszedł do historii holenderskiego futbolu
Od początku w składzie reprezentacji Holandii grał Memphis Depay. Napastnik, grający na co dzień w brazylijskim Corinthians nie kazał długo czekać kibicom na swoje trafienie. 31-latek trafił do siatki Finów w 38. minucie, wykorzystując rzut karny. Jednak to nie gol był najważniejszy.
W trakcie wrześniowego zgrupowania, Memphis Depay zdobył swoją wówczas 51. bramkę w reprezentacji Holandii, przy okazji meczu z Litwą. Napastnik stał się wtedy najskuteczniejszym zawodnikiem w historii kadry "Oranje". Teraz, w meczu z Finlandią Depay zanotował dwie asysty, dzięki którym został również najlepszym asystentem wszechczasów. W tej klasyfikacji przegonił dotychczasowego lidera, Wesleya Sneijdera. Memphis Depay ma na koncie 35 ostatnich podań w reprezentacji Holandii.
Holandia ma już za sobą październikowe zgrupowanie. Czeka je jeszcze to listopadowe, kiedy to zagrają dwa ostatnie mecze eliminacji mistrzostw świata. 14 listopada zmierzą się z Polską, a trzy dni później - z Litwą.