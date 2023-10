Sędziowskie władze UEFA doceniły polskich arbitrów, którzy wyznaczeni zostali do prowadzenia dwóch spotkań Ligi Mistrzów. We wtorek, Bartosz Frankowski , o którym w ostatnich dniach jest dość głośno, poprowadzi mecz Red Bull Salzburg - Real Sociedad , w ramach drugiej kolejki spotkań grupy D Ligi Mistrzów. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. RB Salzburg w pierwszym spotkaniu pewnie pokonał 2:0 SL Benfica Lizbona , a Real zremisował przed własną publicznością 1:1 z Interem Mediolan.

We wtorkowym meczu RB Salzburg - Real Sociedad Bartoszowi Frankowskiemu asystować będą Marcin Boniek i Jakub Winkler. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Patryk Gryckiewicz, a za system VAR odpowiadać będą Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk. Dla 37-letniego arbitra z Torunia będzie to czwarty mecz w rozgrywkach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Frankowski na swoim koncie posiada wiele spotkań międzypaństwowych, w tym także spotkań kwalifikacyjnych do europejskich pucharów.