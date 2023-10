Reprezentacja Polski do lat 21 w trzeciej kolejce kwalifikacji do mistrzostw Europy podejmowała w Stalowej Woli drużynę Estonii. Był to także pierwszy mecz o punkty pod wodzą Adama Majewskiego i trzeba przyznać, że wyszedł mu on doskonale. Nasza młodzieżowa reprezentacja od początku się bawiła, a ostatecznie przełożyło się to na zwycięstwo 5:0. Wszystko z trybun oglądał Michał Probierz.