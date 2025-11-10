Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy przyjechali na kadrę. Tam dopadły ich szokujące fakty. Afera na cały kraj

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Sebastian Szymański i Kacper Kozłowski wylecieli znad Bosforu, by stawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Tego samego dnia w Turcji wybuchł gigantyczny skandal, a raczej jego kolejna odsłona. Tamtejsze media informują, że ponad 1000 piłkarzy podejrzewanych jest o udział w nielegalnych zakładach bukmacherskich. Kilkuset z nich zostanie w najbliższych dniach przesłuchanych przez organa ścigania.

Sebastian Szymański w towarzystwie selekcjonera Jana Urbana
Sebastian Szymański w towarzystwie selekcjonera Jana UrbanaLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl

Dokładnie przed dwoma tygodniami Turcją wstrząsnęła pierwsza "eksplozja". Władze tamtejszej federacji piłkarskiej poinformowały, że 371 arbitrów z lig zawodowych posiada konta w serwisach bukmacherskich. Aż 152 z nich dorabiało w ten sposób regularnie.

Ale to było tylko preludium gigantycznej afery. W poniedziałek tureckie media donoszą, że w brudny proceder zamieszani są również piłkarze. A sprawą interesuje się żywotnie Interpol.

Turecka piłka przeżarta brudnym procederem. W zawodowych ligach nad Bosforem gra kilkunastu Polaków

Do tej pory zawieszono 149 sędziów na okres od ośmiu miesięcy do roku. Prokuratura Generalna nakazała aresztowanie 21 osób. W tym gronie znajduje się 17 arbitrów i prezes klubu z najwyższego szczebla rozgrywek.

Jak czytamy, przed Komisją Dyscyplinarną stanie ponad tysiąc piłkarzy. Wszyscy będą odpowiadać za ustawianie wyników spotkań z ich udziałem. Grozi im nawet dożywotnia dyskwalifikacja.

    "Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) poinformował w poniedziałek, że 1024 zawodowych piłkarzy zostało skierowanych do Komisji Dyscyplinarnej ds. Zawodowej Piłki Nożnej (PFDK) pod zarzutem udziału w nielegalnych zakładach bukmacherskich" - donosi "Dailysabah".

    Dziennikarzom "Turkiye" udało się potwierdzić, że ok. 600 zawodników zostanie w najbliższych dniach przesłuchanych przez oficerów policji. W kręgu podejrzanych są również trenerzy i menedżerowie. Wszyscy mieli zawierać zakłady bukmacherskie w nielegalnych serwisach internetowych działających w Albanii, Bułgarii i Cyprze Północnym.

    W Turcji, na szczeblu centralnym, gra w piłkę kilkunastu polskich piłkarzy. Są wśród nich aktualni i niedawni reprezentanci kraju. Na zbliżające się mecze z Holandią i Maltą powołani zostali Sebastian Szymański (Fenerbahce) i Kacper Kozłowski (Gaziantep FK). Na nominację nie mógł liczyć kontuzjowany Mateusz Wieteska. Jeszcze niedawno regularnie w biało-czerwonych barwach pojawiał się Karol Linetty (obaj Kocaelispor).

      Roman Kosecki zbulwersowany filmem polskiego klubu. "Wiesz, kto był w tej szatni?"Polsat Sport
      Piłkarz w żółto-granatowym stroju świętuje zdobycie gola na tle rozmytego tłumu kibiców oraz innych zawodników na boisku.
      Sebastian SzymańskiPhoto by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP
      Sebastian Szymański
      Sebastian SzymańskiHAKAN AKGUN / ANADOLU / Anadolu via AFP / FlashscoreAFP
      Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w powietrzu na boisku podczas meczu, jeden z nich ubrany w biały strój unosi wysoko nogę, drugi, w czerwono-czarnej koszulce, próbuje przejąć piłkę.
      Kacper Kozłowski (z prawej) w barwach Gaziantep FKAA/ABACANewspix.pl
