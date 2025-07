Polacy nie są tu cenieni. Ten fakt mówi wszystko. Totalne zaskoczenie

23 - tylu polskich piłkarzy debiutowało w klubie, który w danym sezonie rywalizował w Premier League. W przypadku niektórych z nich skończyło się tylko na jednym spotkaniu. Mowa o Piotrze Świerczewskim, który w 2003 roku zanotował występ w angielskiej lidze, reprezentując barwy Birmingham City oraz Jarosławie Fojucie. Były defensor trzy lata później doczekał się debiutu w Bolton Wanderers.

Pierwszym Polakiem w założonej w 1992 roku Premier League był Zbigniew Kruszyński. Rok później nasz środkowy pomocnik biegał po murawie w koszulce Coventry City. Wcześniej, przed zmianą nazwy, w angielskiej lidze występował chociażby Kazimierz Deyna, który był zawodnikiem Manchesteru City.

Polsat Sport Polsat Sport

Oto Polak, który w Premier League strzelił najwięcej goli. Ostatnio został bohaterem głośnego transferu

Na liście Polaków w Premier League znajdziemy także m.in. Grzegorza Rasiaka, Euzebiusza Smolarka, Kamila Grosickiego, Przemysława Płachetę, Grzegorza Krychowiaka, Wojciecha Szczęsnego czy Marcina Wasilewskiego. Nie trzeba podkreślać, że obecnie żaden z nich nie jest już piłkarzem którejś z ekip najsilniejszej ligi świata.

Obecnie tylko trzech zawodników z Polski może liczyć na występy w Premier League. Są nimi Jakub Kiwior (Arsenal), Matty Cash (Aston Villa) oraz Jakub Stolarczyk (Leicester City). Do niedawna do tego grona należał również Jan Bednarek, który od 2017 roku reprezentował barwy Southampton. "Święci" osiem lat temu wykpili go z Lecha Poznań za sześć milionów euro. W ostatnim sezonie drużyna obrońcy reprezentacji Polski znów spadła do Championship.

Nie jest to jednak jedyny powód, przez który Bednarek na dłużej pożegna się z angielską ligą. We wtorek oficjalnie ogłoszono jego transfer do FC Porto. Portugalczycy zapłacili za 29-latka 7,5 miliona euro. Kontrakt naszego rodaka obowiązuje do czerwca 2029 roku. Ciekawostką jest fakt, że Jan Bednarek opuszcza Anglię jako... najlepszy polski strzelec w historii Premier League. Do tego osiągnięcia wystarczyło mu zaledwie dziewięć trafień w barwach Southampton. Niestety świadczy to tylko o mizerności naszych ofensywnych zawodników na Wyspach, których w ostatnich latach próżno szukać w zespołach Premier League.

Oto lista najlepszych polskich strzelców w historii Premier League:

Jan Bednarek - 9 bramek

Matty Cash - 7 bramek

Mateusz Klich - 5 bramek

Jakub Kiwior - 3 bramki

Marcin Wasilewski, Robert Warzycha - 1 bramka

Jak widać, nie są to zbyt spektakularne liczby. Kiwior strzelał dla Arsenalu, Cash dla Aston Villi, Klich w barwach Leeds united, Wasilewski jako piłkarz Leicester, natomiast Warzycha grając w Evertonie. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy rekord Bednarka może przebić Matty Cash. Pozostaje czekać, aż w Premier League w końcu pojawi się ofensywny zawodnik z Polski, który zdoła notować zdecydowanie lepsze statystyki. Na Wyspach nie podołali chociażby Kamil Grosicki i Grzegorz Rasiak. Pierwszy z nich dla Hull City i West Bromwich zagrał 18 spotkań w Premier League, natomiast drugi dla Boltonu i Tottenhamu wystąpił w lidze 15 razy. Obaj ani razu nie trafili do siatki.

Nowy zawodnik FC Porto jest drugim Polakiem pod względem największej liczby występów w lidze angielskiej. Pierwsze miejsce zdecydowanie należy do Łukasza Fabiańskiego. Były bramkarz rozegrał w sumie aż 376 spotkań dla Arsenalu, Swansea City i West Hamu. Jan Bednarek ma ich na koncie 184, łącznie z krótkim wypożyczeniem do Aston Villi.

Jan Bednarek AFP

Jan Bednarek AFP

Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski Andrzej Iwanczuk East News