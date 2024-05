Polacy nad przepaścią w ME. Twarda wymiana ciosów, ale wciąż bez triumfu

Polacy przystąpili do tego spotkania z "nożem na gardle" . Przed trzema dniami, w pierwszej potyczce turnieju, ulegli Włochom 0-2. Fakt, że z przebiegu gry nie zasłużyli na porażkę, nie miał najmniejszego znaczenia. W grupie C zajmowali ostatnią lokatę z zerowym dorobkiem punktowym.

Wymiana ciosów na cypryjskiej ziemi. "Biało-Czerwoni" wciąż bez triumfu w ME

Tym razem jednak przeciwnicy podyktowali trudne warunki gry . Nie minął kwadrans, a prowadzili 1-0. Na strzał zza pola karnego zdecydował się Genesis Antwi , piłka po drodze odbiła się jeszcze niefortunnie od głowy Jana Leszczyńskiego i wpadła do siatki. Stojący między słupkami Mateusz Jeleń nie miał w tej sytuacji wiele do powiedzenia.

Za to w 67. minucie ponownie mieliśmy powody do satysfakcji . Po wyrzucie z autu i przytomnym zagraniu Adkonisa w dogodnej sytuacji znalazł się wprowadzony z ławki Michael Izunwanne . Uderzył bez zastanowienia z półwoleja i zrobiło się 2-2.

W drugim meczu grupy C Włochy pokonały Słowację 2-0. To oznacza, że Polacy wciąż zachowują szanse na awans do dalszej fazy turnieju. Podstawowy warunek to wygrana w bezpośredniej potyczce z naszymi południowymi sąsiadami. Decydujące starcie w poniedziałek (godz. 17:00).