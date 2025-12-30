Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy na ustach Portugalczyków. Tak nazwali Kiwiora i Bednarka

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

FC Porto w świetnym stylu zakończyło 2025 rok. Drużyna Francesco Farioliego pokonała u siebie AFS 2:0. W podstawowym składzie znów oglądaliśmy naszych rodaków - Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Jak tym razem spisali się defensorzy reprezentacji Polski? Wystarczy spojrzeć na opinie portugalskich dziennikarzy, którzy kolejny raz zachwycają się biało-czerwonym duetem.

Akcja piłkarska na polu karnym, kilku zawodników w niebieskich i żółtych strojach walczy o piłkę blisko bramki, wokół jednego z nich widoczny czerwony okrąg, w tle bramkarz i widownia.
Uderzenie Jakuba Kiwiora, obok Jan Bednarekmateriał zewnętrzny

W pierwszej części sezonu FC Porto kompletnie zdominowało portugalską ligę. W poniedziałek 29 grudnia ekipa Farioliego w 16. kolejce zmierzyła się u siebie z szorującym po dnie tabeli AFS. Tym razem obyło się bez niespodzianki.

Gospodarze przeważali przez niemal przez pełne 90 minut. Ostatecznie dwa trafienia zanotował Hiszpan Samu, który zapewnił swojemu zespołowi kolejne trzy punkty. W ten sposób na koniec roku Porto jest liderem, mając na koncie 46 oczek, na które złożyło się 15 zwycięstw, jeden remis i zero porażek.

Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

W Portugalii głośno o Kiwiorze i Bednarku. Wszystko po tym, co zrobili w meczu Porto

Trener "Smoków" na pozycjach stoperów ufa przede wszystkim dwóm zawodnikom - Janowi Bednarkowi i Jakubowi Kiwiorowiktórzy zasili drużynę latem. W starciu z AFS "polski beton" znów rozegrał całe spotkanie, wykazując się najwyższą jakością.

25-latek wypożyczony z Arsenalu mógł nawet wpisać się na listę strzelców. "Porto z czasem próbowało zaskoczyć rywali atakiem pozycyjnym, jednakże nic z tego nie wynikało. Świetną szansę miał także Jakub Kiwior. Polak otrzymał idealne dośrodkowanie z rzutu wolnego, ale uderzył niecelnie. W ten sposób pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0" - relacjonował Paweł Nowak z Interii Sport.

Ostatecznie oglądaliśmy to, co zwykle, kiedy po murawie biegają Kiwior i Bednarek. Nasi kadrowicze zapewniali solidność w defensywie, a oprócz tego zgrabnie potrafili wyprowadzać piłkę z własnej połowy. Nic dziwnego, że portugalskie media znów nie szczędzą im pochwał.

Zobacz również:

Wisła Kraków
I Liga

Królewski jasno zakomunikował. Ten gracz na pewno nie trafi do Wisły Kraków

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    "Coraz bardziej staje się szefem defensywy Porto, wybrany przez trenera, ale za zgodą kolegów z drużyny. W ten sposób narzuca się każdemu przeciwnikowi" - pisze dziennik "A Bola" o Bednarku, przyznając mu notę "7" w dziesięciopunktowej skali.

    "Aves SAD zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ligowej, ale tak samo byłoby z bezpośrednim rywalem. Świetny wślizg na Perei (23'). Odebrał Kolumbijczykowi kluczową rolę, a ten będzie musiał jeszcze dowiedzieć się, jak…" - dodano.

    Na taką samą ocenę mógł liczyć jego młodszy kolega z reprezentacji. "Oprócz umiejętności defensywnych, bardzo lubi budować akcje, jest niezwykle przydatny dla drużyny, która często mierzy się ze zbyt hermetycznymi blokami obrony" - czytamy. Noty kolejno "7,6" i "7,3" Bednarek i Kiwior otrzymali od ekspertów zerozero.pt. Mówiąc krótko, był to kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu polskiego duetu, który wraz z każdym spotkaniem rozkwita w barwach portugalskiego hegemona.

    Zobacz również:

    Janusz Korwin-Mikke / Aryna Sabalenka
    Tenis

    Sabalenka rozbita. I wybuchła afera. Korwin-Mikke nie wytrzymał. Ostra reakcja

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz
    Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce drużyny Porto wyraża ogromne emocje po zdobyciu gola, stojąc na murawie z szeroko rozłożonymi ramionami, w tle widoczni są inni zawodnicy i stadion. W prawym górnym rogu wstawione jest zbliżenie twarzy tego samego p...
    Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - MalmoMI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFPAFP
    Piłkarz w stroju FC Porto podczas meczu na boisku, wykonujący gest wzruszenia ramionami, w tle rozmazana publiczność stadionu.
    Jan BednarekMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
    Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja