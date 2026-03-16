Polacy na ustach Portugalczyków. Oto co zrobili w meczu ligowym. Werdykty wydane

Latem zeszłego roku najpierw do FC Porto trafił Jan Bednarek. Później do swojego rodaka dołączył Jakub Kiwior. W styczniu "Smoki" ściągnęły z Jagiellonii Białystok Oskara Pietuszewskiego. Tym sposobem w ekipie portugalskiego hegemona występuje trzech Polaków, którzy idealnie odnaleźli się w nowym klubie.

Pierwsza dwójka szybko zyskała przydomek "polskiego betonu" po świetnych występach w linii defensywy. Teraz furorę w Portugalii robi 17-letni skrzydłowy, który niedawno zdobył efektowną bramkę w meczu z Benfiką. W niedzielę 15 marca FC Porto na własnym stadionie zmierzyło się z Moreirense.

Tak Portugalczycy ocenili Polaków po meczu z Moreirense

Zgodnie z decyzją Francesco Farioliego cała biało-czerwona trójka rozpoczęła spotkanie od pierwszej minuty. Bednarek i Kiwior zostali ustawieni na środku obrony, natomiast Pietuszewski brylował na lewym skrzydle. Wychowanek "Dumy Podlasia" zdobył kolejną bramkę, w drugim z rzędu meczu, w którym przyszło mu zagrać.

W ten sposób przyczynił się do wygranej Porto 3:0. Czyste konto zanotowała defensywa kierowana przez reprezentantów Polski. Po ostatnim gwizdku portugalski dziennik "A Bola" był zachwycony tym, jak spisali się nasi rodacy.

Notę "6" otrzymali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. "Solidny i skoncentrowany środkowy obrońca przez cały mecz. Moreirense rzadko stwarzało zagrożenie w pierwszej połowie, a Polak był ważnym elementem tej stabilizacji. Pojawił się nawet w polu karnym przeciwnika przy rzucie rożnym, strzelając głową obok bramki. Wykazał się przywództwem i pewnością siebie w utrzymywaniu prowadzenia" - czytamy o byłym zawodniku Southampton.

"Solidny występ z tylko jednym pozytywnym momentem mniej - utratą posiadania piłki w niebezpiecznym miejscu w pierwszych minutach, ale drużynie udało się rozwiązać sytuację. Od tego momentu utrzymywali solidną grę w budowaniu akcji i kontrolowaniu gry w obronie" - dodano o Kiwiorze.

Siódemka widniała przy nazwisku Pietuszewskiego, który regularnie zaczął zachwycać Portugalczyków. "Strzelił świetnego gola w pierwszej połowie i był bliski zdobycia dwóch kolejnych, marnując klarowną okazję przy pustej bramce. W 14. minucie Gul podał do polskiego zawodnika, który oddał strzał, ale Andre Ferreira obronił, a następnie Gabri Veiga podwyższył na 1:0. Po trudnej interwencji Ande Ferreiry posłał piłkę nad poprzeczką po dobrym dośrodkowaniu Martima Fernandesa. Był bardzo aktywny w pressingu i stwarzaniu zagrożenia, demonstrując ogromny talent pomimo młodego wieku. Trzecia kolejka, w której strzelił gola w lidze, po Arouce i Benfice" - napisano.

Pietuszewskim zachwycano się na łamach portalu observador.pt. "Noc Oskara, złoty chłopiec, który po raz kolejny stanął na czele drużyny" - czytamy w tytule jednego z artykułów. "Polski zawodnik nadal był najważniejszym elementem drużyny Porto, która skupiła się na grze ofensywnej i po dośrodkowaniu do Veigi (...) wyróżniał się" - pisano w meczowej relacji.

Pochwał swojemu piłkarzowi nie szczędził również sam Francesco Farioli, który przy okazji wypowiedział się nt. stanu zdrowia 17-latka. Po 26 rozegranych meczach Porto jest liderem w tabeli (69 pkt).

