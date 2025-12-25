FC Porto w sezonie 2025/26 spisuje się niemalże bez zarzutów. "Smoki" są liderami ligi portugalskiej z 43 punktami na swoim koncie. Mają one pięć "oczek" więcej niż Sporting Lizbona. Filarami zespołu z Estadio do Dragao są Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy dołączyli do drużyny kilka miesięcy temu.

Polacy na ustach całej Portugalii. O tych słowach nikt nie zapomni

Związany z FC Porto od dekad absolwent lizbońskiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego Antonio Silva uważa pozyskanie polskich defensorów za "wydarzenie transferowe roku w portugalskiej lidze".

- Z jednej strony mieliśmy odejście ze Sportingu Lizbona do londyńskiego Arsenalu Viktora Gyokeresa, jednego z najlepszych napastników ostatnich lat w lidze portugalskiej. Z drugiej, pojawili się właśnie ci Polacy, którzy wnieśli nową jakość do gry FC Porto - powiedział PAP Silva, emerytowany trener lekkiej atletyki, dobrze wspominający występy w FC Porto Józefa Młynarczyka i Grzegorza Mielcarskiego.

Przyjaciel Jorge'a Pinto da Costy, zmarłego w lutym legendarnego prezesa "Smoków", uważa, że zasilenie szeregów FC Porto przez polskich defensorów okazało się ważnym elementem sukcesu tej ekipy w rozgrywkach ligowych.

- Od 30 lat nie było tak silnej drużyny w Porto. Obecny zespół, w którym Bednarek nazywany jest "kapitanem bez opaski", potwierdza, że nowemu prezesowi Andre Villas-Boasowi udały się ostatnie zakupy, szczególnie w linii obrony - dodał Silva. Przypomniał, że lepszą od obecnej w FC Porto nie było od czasu angielskiego trenera Bobby'ego Robsona. Jego zespół w pierwszych 16 meczach sezonu 1995/96 stracił zaledwie dwie bramki.

Tymczasem obecna ekipa "Smoków", kierowana przez włoskiego szkoleniowca Francesco Fariolego, po 15 spotkaniach sezonu ligowego po stronie strat ma tylko cztery gole. W poniedziałek FC Porto umocniło się na pozycji lidera po zwycięstwie nad Alvercą 3:0.

Bednarek najlepszym obrońcą ligi portugalskiej

Dziennik "O Jogo" zauważył, że we wrześniu, październiku i listopadzie Bednarek był wybierany przez portugalskich szkoleniowców najlepszym obrońcą ligi, w której jedenastka z Porto wygrała wszystkie mecze, z wyjątkiem bezbramkowego remisu z Benficą Lizbona.

Pochodzący z Porto kibic Rodrigo Pinto przyznał w rozmowie z PAP, że nie spodziewał się tak dobrego występu w tym roku polskiego duetu defensorów. Martwił się, czy obaj podołają w szeregach czołowej portugalskiej drużyny.

Zdaniem Pinto oczekiwania wobec Bednarka i Kiwiora były duże i obaj je spełnili. Szczególnie pozytywnie, jak dodał, spisał się pierwszy z nich, który dobrze zastąpił Pepe. - Po odejściu Pepe była widoczna luka w środku obrony FC Porto, którą doskonale wypełnił Bednarek. Gra twardo, agresywnie, nie odpuszcza piłek - ocenił portugalski kibic.

Zdaniem Pinto sprowadzenie do FC Porto drugiego reprezentanta Polski również wypadło pomyślnie, choć co do gry obu zawodników miał wcześniej wątpliwości.

- Pamiętam mecze Polaków przeciwko Portugalii w ostatnich rozgrywkach Ligi Narodów. Zarówno polscy defensorzy, jak i cały zespół biało-czerwonych nie pokazał się w nich z najlepszej strony - podsumował fan FC Porto.

Natomiast były trener Sportingu Braga i Vitorii Guimaraes Manuel Cajuda ocenił, że Bednarek i Kiwior bardzo dobrze weszli do zespołu FC Porto, w czym jego zdaniem pomógł fakt, że trener Farioli zbudował silną drużynę.

- Dla obu Polaków korzystne jest z pewnością to, że cała ekipa spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze, co pomaga w adaptacji nowym zawodnikom. Sukcesy są sprzymierzeńcem atmosfery w drużynie - powiedział PAP Cajuda. Dodał, że za "ojca sukcesu" dobrych występów pary Bednarek - Kiwior należy uznać przede wszystkim szkoleniowca FC Porto Fariolego, któremu udało się "wykrzesać najlepsze z umiejętności polskich stoperów".

Były szef Portugalskiego Związku Trenerów Jose Pereira potwierdził opinię Cajudy i dodał, że w przypadku Bednarka - często doświadczającego wcześniej porażek w barwach angielskiego Southamptonu - pojawienie się w Porto oznacza stały udział w zwycięstwach.

Dodał, że solidna postawa polskich obrońców w FC Porto może wpłynąć na większe zainteresowanie portugalskich klubów graczami znad Wisły. Zaznaczył jednak, że przymierzani do "Smoków" młodzi zawodnicy, pokroju 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, mogą napotkać na wymagającą konkurencję.

- W listopadzie reprezentacja Portugalii do lat 17 zdobyła tytuł mistrza świata, co dowodzi, że na naszym podwórku również mamy bardzo wielu utalentowanych młodych graczy - wskazał Jose Pereira.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior w FC Porto Rex Features/East News, IMAGO/Bernardo Benjamim/Imago Sport and News/East News East News

Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - Malmo MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFP AFP

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP