Polacy na kolanach, bolesny wieczór. Anglicy dali lekcję futbolu

Młodzieżowe reprezentacje Polski w ostatnim czasie daje naprawdę dużo dobrych odczuć kibicom. Oczywiście przodownikami w tym aspekcie są piłkarze, którzy prowadzeni są przez Marcina Włodarskiego i nie ukończyli jeszcze osiemnastego roku życia. Tamta drużyna w poprzednim roku dała fanom mnóstwo pozytywnych emocji. Mundial jej nie wyszedł, ale występ na mistrzostwach Europy zachwycił, choć medalu nie zdobyli, a to już bardzo wiele mówi o stylu.

Dobre odczucia po swoich meczach pozostawiała ostatnio także kadra do lat 20, która składa się już ze zdecydowanie bardziej doświadczonych zawodników. Grają w niej, choćby Aleksander Buksa czy Antonio Kozubal, którzy już mają jakąś markę wyrobioną w polskiej piłce. Gra naszej kadry jest na tyle dobrze, że w swoim roczniku na tle rywali ze zdecydowanie bardziej renomowanych piłkarsko krajów wyglądają naprawdę bardzo obiecująco. Widać to po tabeli Elite League.

Dramat reprezentacji Polski do lat 20. Anglicy rozbili Biało-Czerwonych

W tych rozgrywkach drużyny mają bardzo różną liczbę rozegranych meczów. Od trzech, które zagrała reprezentacja Norwegii do nawet siedmiu, które na swoim koncie ma Portugalia. Przed kolejną kolejką Biało-Czerwoni zdobyli siedem punktów w czterech pojedynkach. Reprezentacja Polski do lat 20 rozbiła Portugalczyków, czy zremisowała z Niemcami. Do liderujących Włochów Biało-Czerwoni przed swoim piątym meczem tracili siedem oczek przy dwóch spotkaniach mniej.