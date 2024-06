Polacy idą jak burza przez Euro. Finał o krok, a to nie wszystko

"Biało-Czerwoni" podczas tegorocznego Euro kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Już turniej we Francji jest dla nich historyczny, a do rozegrania zostały dwa najważniejsze mecze. Polacy w fazie grupowej dokonali czegoś, co trudno będzie powtórzyć innym reprezentacjom przez długie lata. Pokonując Szkotów aż 15:0, odnieśli najwyższe zwycięstwo w historii imprezy. Dzień później triumfowali w prestiżowym spotkaniu z Niemcami. Rywalizacja z naszymi zachodnimi sąsiadami zawsze elektryzuje kibiców z obu krajów. Podopieczni Dmytro Kameki dzięki idealnemu bilansowi trafili na korzystniejszego rywala w ćwierćfinale. W starciu o najlepszą czwórkę zagrali z Irlandczykami.

