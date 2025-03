Polacy grają o znacznie więcej niż awans. To wydawało się nieosiągalne

Przed startem europejskich pucharów niewiele osób liczyło na takie rozstrzygnięcie, tymczasem jest ono na wyciągnięcie ręki. Polskie drużyny w krajowym rankingu UEFA idą jak burza i jeśli awansują jeszcze o jedno miejsce, to otrzymamy dodatkowe miejsce w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Szansa na to już dziś w meczach Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1) oraz Legia Warszawa - Molde (godz. 21, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2).