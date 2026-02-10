Polacy czekali na Ewę Pajor, oto jak się zachowała. Katalońskie media nagrały

Tomasz Chabiniak

Podczas przyjazdu Ewy Pajor na trening Barcelony jeden z dziennikarzy "Mundo Deportivo" nagrał, jak dobrze zachowała się wobec oczekujących kibiców, głównie Polaków. Porównał ją do Hansiego Flicka w kwestii serdeczności. "Gwiazda na boisku i poza nim" - czytamy we wpisie Angela Pereza na platformie X.

Kobieta w czarnej kurtce sportowej i z akredytacją na szyi stoi na tle kolorowej flagi w barwach czerwono-niebieskich z żółtym emblematem. W lewym górnym rogu wstawka z osobą w aucie i młodym chłopcem stojącym na zewnątrz samochodu.
Ewa PajorŁukasz GrochalaNewspix.pl

Popularność Ewy Pajor w ostatnich latach znacznie wzrosła. W 2025 roku reprezentacja Polski z nią na czele po raz pierwszy w historii zagrała na mistrzostwach Europy. Dwanaście miesięcy wcześniej napastniczka była bohaterką głośnego transferu z Wolfsburga do Barcelony. Do dziś pozostaje jedną z kluczowych postaci i kadry narodowej, i "Dumy Katalonii".

Zainteresowanie jej osobą widać również na ulicy. Angel Perez z "Mundo Deportivo" nagrał we wtorkowe przedpołudnie, jak przyjeżdża na trening "Blaugrany", gdzie czekali na nią kibice, prawdopodobnie większość z nich to nasi rodacy, bo słychać było język polski. "Poczekajcie, poczekajcie", "spokojnie", "zrób mi zdjęcie", "jest! Ewa Pajor, Boże święty", "ja chcę tutaj na piłce (podpis - przy. red.), proszę pani" - takie można było usłyszeć słowa.

Sceny w hicie z FC Porto. Gol w 100. minucie i kontuzja reprezentanta Polski

Piłkarka podpisywała koszulki, pozowała do zdjęć, na każdym z nich się uśmiechając. Kataloński dziennikarz bardzo pozytywnie ocenił jej zachowanie. Porównał ją do niemieckiego szkoleniowca męskiego zespołu.

Jeśli Hansi Flick nigdy nie odmawia kibicom, to Ewa Pajor jest bardzo podobna. Polska zawodniczka zawsze zwraca uwagę na kibiców. Crack (gwiazda - red.) na boisku i poza nim
Angel Perez

Ewa Pajor jedną z gwiazd Barcelony. Oto jej dokonania

W tym sezonie 29-latka zagrała dla Barcelony 15 meczów ligowych, w których strzeliła 15 bramek. Zanotowała też 4 asysty.

W poprzedniej i zarazem premierowej kampanii w Katalonii sięgnęła po mistrzostwo (25 goli w 28 starciach ligowych), a także Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Niepowodzeniem zakończyła się jedynie próba obrony tytułu w Lidze Mistrzów. W finale ze swoimi koleżankami przegrały 0:1 z londyńskim Arsenalem.

Gorąco ws. Mbappe. W Hiszpanii burza. Nagle pojawia się nazwisko Szczęsnego

Łukasz Żurek
Piłkarka drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, wyrażająca silne emocje, stojąca na tle boiska sportowego. Kobieta w koszulce klubowej z szeroko otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami, w tle rozmyte sylwetki kibiców i elementy stadionu.
Ewa PajorRUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Kobieta w czerwonej kurtce sportowej z godłem Polski i logotypami sponsorów stoi na tle zamazanego stadionu, patrząc przed siebie.
Ewa PajorGrzegorz Wajda/REPORTERReporter
Piłkarka w koszulce FC Barcelony na stadionie podczas meczu, z widocznym logotypem sponsorów na przodzie stroju, tło rozmazane, światła stadionowe w wieczornej scenerii.
Ewa PajorIMAGO/Joan GosaEast News
Wojciech Matuszak: Jestem bardziej zadowolony nie z 9 bramek, tylko z kompletu punktów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

