Polacy czekali na Ewę Pajor, oto jak się zachowała. Katalońskie media nagrały

Popularność Ewy Pajor w ostatnich latach znacznie wzrosła. W 2025 roku reprezentacja Polski z nią na czele po raz pierwszy w historii zagrała na mistrzostwach Europy. Dwanaście miesięcy wcześniej napastniczka była bohaterką głośnego transferu z Wolfsburga do Barcelony. Do dziś pozostaje jedną z kluczowych postaci i kadry narodowej, i "Dumy Katalonii".

Zainteresowanie jej osobą widać również na ulicy. Angel Perez z "Mundo Deportivo" nagrał we wtorkowe przedpołudnie, jak przyjeżdża na trening "Blaugrany", gdzie czekali na nią kibice, prawdopodobnie większość z nich to nasi rodacy, bo słychać było język polski. "Poczekajcie, poczekajcie", "spokojnie", "zrób mi zdjęcie", "jest! Ewa Pajor, Boże święty", "ja chcę tutaj na piłce (podpis - przy. red.), proszę pani" - takie można było usłyszeć słowa.

Piłkarka podpisywała koszulki, pozowała do zdjęć, na każdym z nich się uśmiechając. Kataloński dziennikarz bardzo pozytywnie ocenił jej zachowanie. Porównał ją do niemieckiego szkoleniowca męskiego zespołu.

Jeśli Hansi Flick nigdy nie odmawia kibicom, to Ewa Pajor jest bardzo podobna. Polska zawodniczka zawsze zwraca uwagę na kibiców. Crack (gwiazda - red.) na boisku i poza nim

Rozwiń

Ewa Pajor jedną z gwiazd Barcelony. Oto jej dokonania

W tym sezonie 29-latka zagrała dla Barcelony 15 meczów ligowych, w których strzeliła 15 bramek. Zanotowała też 4 asysty.

W poprzedniej i zarazem premierowej kampanii w Katalonii sięgnęła po mistrzostwo (25 goli w 28 starciach ligowych), a także Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Niepowodzeniem zakończyła się jedynie próba obrony tytułu w Lidze Mistrzów. W finale ze swoimi koleżankami przegrały 0:1 z londyńskim Arsenalem.

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Ewa Pajor IMAGO/Joan Gosa East News

Wojciech Matuszak: Jestem bardziej zadowolony nie z 9 bramek, tylko z kompletu punktów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport