Polacy chcą finału Ligi Mistrzów. To już się dzieje, trzy inne kraje na liście

Polska z roku na rok robi się coraz poważniejszym graczem jeśli chodzi o organizację dużych piłkarskich wydarzeń. Zaledwie kilka miesięcy temu o Superpuchar UEFA Real Madryt rywalizował z Fiorentiną na wypełnionym po brzegi PGE Narodowym. W maju natomiast na kibiców czeka finał Ligi Konferencji. To nie koniec dobrych wieści. Nasz kraj rozpoczął starcia o finał Champions League 2026/27. Chodzi o wydanie kobiece, co oznacza, że do ojczyzny ze swoim klubem mogłaby przylecieć Ewa Pajor.