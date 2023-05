Polacy bili się z Serbami do końca. Los awansu rozstrzygnął ten cudowny gol

Reprezentacja Polski U-17 pod wodzą Marcina Włodarskiego zmierzyła się w ćwierćfinałowym boju w ramach mistrzostw Europy z kadrą U-17 Serbii. Polacy rozegrali bardzo dobrą pierwszą połowę, ale w drugiej Serbowie wrócili do gry. Gdy wydawało się, że w podstawowym czasie gry kwestia awansu się nie rozstrzygnie, fenomenalne trafienie z rzutu wolnego zaliczył Filip Rejczyk. To właśnie ten gol w praktyce zapewnił Polakom awans do półfinału mistrzostw Europy!