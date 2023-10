Pół wieku po Wembley. Bohater skreślony, poszło o pieniądze

4. Adam Musiał - wychowanek "Białej Gwiazdy", z której odszedł do Arki Gdynia , by zdobyć z nią Puchar Polski po pokonaniu w finale...ukochanej Wisły Kraków. Był to jego jedyny występ przeciw macierzystemu klubowi. Zastrzegł sobie w kontrakcie, że na boisku przy Reymonta nie będzie przeciw gospodarzom grał.

"Orły Górskiego" 50 lat po Wembley

9. Kazimierz Deyna - kapitan drużyny Górskiego i jej lider. Po mundialu w RFN w 1974 r. mógł grać w wielkim Realu Madryt , ale jako że nominalnie był oficerem Ludowego Wojska Polskiego i grał w barwach Legii Warszawa, władze nie puściły go za granicę. Wyjechał dopiero o wiele później i nie w tym kierunku, w którym powinien - do przeciętnego wtedy Manchesteru City , gdzie piłka latała wysoko nad jego głową. Stamtąd trafił na zachodnie wybrzeże USA, do San Diego. Zmarł tragicznie, 1 września 1989 r. w wypadku samochodowym.

- Powiedziałem, że nigdy już nie podam mu ręki. Mam do niego wielkie pretensje nie tylko o te pieniądze, ale i ze względu na to, że z tego powodu to na pewno nie mógł skupić się na grze. Przecież on cały czas musiał myśleć, co się stanie, jeśli go złapią. W takim przypadku czekałaby go dożywotnia dyskwalifikacja - powiedział Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.