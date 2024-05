Pół sezonu w Ekstraklasie wystarczyło. Rafał Gikiewicz podjął decyzję

Wiosną 37-letni bramkarz rozegrał 10 spotkań, z czego w czterech zachował czyste konto , a dziewięć razy wyjmował piłkę z siatki. Widzew w 2024 roku gra bardzo dobrze - sześć spotkań wygrał, dwa zremisował i dwa przegrał. Łódzki zespół awansował do górnej części tabeli, a Gikiewicz był jednym z wyróżniających się zawodników, choć nie ustrzegł się błędów np. w meczach z Cracovią czy Śląskiem Wrocław . Do tego jest dobrym duchem drużyny - zarówno na boisku, jak i w szatni.

Gikiewicz w Widzewie na kolejny sezon

- Nie mam z tym problemu, by przyznać się do błędu. Mogę wziąć odpowiedzialność na siebie, jeśli to zdejmie z innych - mówił w wywiadzie dla Interii. - Ja właściwie po dwóch dniach poczułem się w Widzewie jak w domu. Mówiłem, że nie przychodzę tu odcinać kuponów, tylko coś osiągnąć. Zawsze będę dawał z siebie sto procent i tak będzie do mojego ostatniego dnia w Widzewie - dodawał.