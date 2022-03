Pół setki Rosjan w Katarze. Kładą fundamenty pod organizację mundialu

FIFA do dzisiaj chwali Rosję za organizację mundialu w 2018 roku. Pod względem organizacyjnym to była bardzo udana impreza. Doskonale widzieli to również Katarczycy, którzy robią teraz wszystko, by w roli gospodarza światowego czempionatu nie wypaść gorzej.

MŚ 2022. Rosjanie w komitecie organizacyjnym

W minionych czterech latach w komitecie organizacyjnym World Cup 2022 zatrudniono pół setki rosyjskich specjalistów.

- Organizatorzy najbliższego mundialu korzystają z ich wiedzy i ogromnego doświadczenia praktycznie w każdym aspekcie. Od fundamentalnej kwestii bezpieczeństwa po transport - mówi w wywiadzie dla Match TV Aliszer Aminow, dwukrotny kandydat na prezesa rosyjskiej federacji piłkarskiej, obecnie menedżer i biznesmen.

Jeśli chodzi o liczebność, porównywalna grupę zatrudnioną przez Katarczyków w randze ekspertów stanowią tylko Brytyjczycy i - co może zaskakiwać - Grecy.

Piłkarska reprezentacja Rosji nie zagra na katarskich stadionach. Wyszła z grupy eliminacyjnej, ale nie została dopuszczona do fazy barażowej. Była to reakcja FIFA na wkroczenie wojsk Federacji Rosyjskiej do niepodległej Ukrainy i rozpętanie wojny na jej terytorium.

Finałowy turniej o mistrzostwo świata odbędzie się w Katarze w dniach 21 listopada - 18 grudnia tego roku. Losowanie grup finałowych już w piątek. Szczegóły - TUTAJ .

