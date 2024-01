Pokazali nagranie z Błaszczykowskim. Padły trzy słowa i wszystko jasne

Co ciekawe, za produkcję filmu odpowiedzialna będzie ta sama ekipa, która wcześniej przygotowała film o Robercie Lewandowskim pod tytułem "Lewandowski. Nieznany" . Po wyjątkowo pozytywnym odbiorze dokumentu o życiu kapitana reprezentacji Polski ekipa filmowa w wytwórni Papaya Films postanowiła opowiedzieć historię równie legendarnego zawodnika "Biało-Czerwonych" . Powstanie dokumentu oficjalnie potwierdzono we wrześniu.

- To już nasza trzecia produkcja w ramach Papaya Originals. Obraliśmy bardzo ciekawy, ale i wymagający kierunek. Produkcja dokumentów o wybitnych osobowościach, w tym wypadku sportowcach to niełatwe, ale za to satysfakcjonujące zadanie. Kuba Błaszczykowski to postać, której historia jest wzorem dla wielu ludzi, nie tylko sportowców. To będzie opowieść nie tylko o futbolu, lecz także o ludzkim dążeniu do realizacji marzeń i pokonywaniu przeciwności losu. Wierzymy, że nowy dokument powtórzy sukces poprzedniego. Mamy ku temu wszystkie niezbędne narzędzia: doświadczenie i warsztat, oryginalny koncept, dobrą historię oraz najlepszych partnerów - powiedział producent kreatywny filmu Kacper Sawicki.