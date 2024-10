Pojawiły się przecieki ws. Złotej Piłki, miało zdecydować 56 punktów. Jest jedno "ale"

Jak co roku, w sieci pojawiły się zdjęcia ukazujące kartkę z rzekomymi końcowymi wynikami plebiscytu. O ile w zeszłych latach trudno było jednoznacznie odrzucić tego typu dezinformację, o tyle w tym roku jest to dużo łatwiejsze, bo zestawienie zawiera błędy. Głosowanie przebiega już w takim formacie, że każdy elektor za pierwsze miejsce daje 15 punktów, a za kolejne miejsca w dziesiątce kolejno 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 i 1.

Oznacza to, że dany dziennikarz przyznaje 67 oczek, co w pomnożeniu razy 100 (tylu żurnalistów oddaje głos) daje pulę 6700 punktów do rozdysponowania. Tymczasem w rzekomym "przecieku" najlepszych dwunastu piłkarzy uzyskało ich ok. 2500. Byłoby to możliwe w starym systemie przeprowadzania plebiscytu, ale już nie w aktualnym. Twórca bądź twórcy tej dezinformacji albo sami się pomylili, albo chcieli ustawić pułapkę na łatwowiernych internautów.