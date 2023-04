W drugim półfinale nie doszło do niespodzianki. Fiorentina, która wyeliminowała Lecha Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji, obroniła przewagę z pierwszego spotkania i chociaż nie odniosła drugiego zwycięstwa, to pewnie awansowała do finału. Natomiast Cremonese, które zajmuje przedostatnie miejsce w Serie A i ma coraz mniejsze szanse na utrzymanie, sam awans na tak wysoki szczebel rozgrywek może uznać za sukces.