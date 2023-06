Pogrom w pucharowym finale. Wielka kasa dla wygranych

W 17. minucie Klaudia Jedlińska miała wymarzoną sytuację, gdy zgubiła całą obronę ORLEN-u, ale mając przed sobą tylko Jessicę Ludwiczak , strzeliła z całej siły prosto w nią. Co się odwlecze, to nie uciecze. W 20. minucie Wiktoria Zieniewicz uderzyła z całej siły z rzutu wolnego, piłka odbiła się od poprzeczki, Ludwiczak nie miała wiele do powiedzenia. 1-0 dla faworytek po pięknej bramce, godnej finału.

TME SMS Łódź z Orlen Pucharem Polski

W 40. minucie perfekcyjne dośrodkowanie Klaudii Jedlińskiej z łatwością do siatki skierowała Dominika Kopińska, ale to nie koniec. Tuż przed przerwą Filipczak poradziła sobie z Kim Sanford na boku pola karnego, a tuż przed bramką czekała Jedlińska, która zdobyła swego ósmego gola w tegorocznej pucharowej kampanii. "Kobieta zmienną jest", ale chyba nie aż tak - 3-0 do przerwy rozstrzygnęło to spotkanie i losy Pucharu Polski w sezonie 2022/23. Tuż po przerwie piłkarki TME SMS Łódź postawiły "kropkę nad i" - kapitan Gabriela Grzybowska pokonała Ludwiczak strzałem w krótki róg. Pięć minut później błąd popełniła Sanford, a Grzybowska drugi raz trafiła do siatki.