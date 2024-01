Podwójny rekord Bayernu Monachium! Thomas Tuchel doczekał się nowej gwiazdy

Niemiecki szkoleniowiec już przed sezonem jasno nakreślił problemy zespołu jeśli chodzi o kwestie kadrowe. Trener diagnozował dwa podstawowe braki. Pierwszym był niedobór jakości na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. Tutaj faworytem do wzmocnienia był Joao Pahlinha z Fulham FC. Ten transfer jednak nie doszedł do skutku przez zbyt wysokie oczekiwania finansowe angielskiego klubu, które przekraczały możliwości Bayernu.

Nowa gwiazda Bayernu Monachium. Podwójny rekord

Na swojego nowego prawego obrońcę Tuchel czekać musiał aż do zimy. Bayern 28 stycznia 2024 roku oficjalnie ogłosił pozyskanie nowego piłkarza. Wymarzonym prawym obrońcą niemieckiego szkoleniowca musi być teraz 23-letni Francuz Sacha Boey, który przyszedł do Monachium z Galatasaray. Niemiecki klub zapłacił za defensora 30 milionów euro + zmienne. To najdroższy zimowy transfer "FC Hollywood" w całej historii klubu, a także najdroższa sprzedać w historii ligi tureckiej. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z podwójnym rekordem.