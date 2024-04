Podszedł do rzutu wolnego z ławki i huknął. Tak Polak dał wygraną swojej drużynie (WIDEO)

Szwajcarska Super League weszła już w decydującą fazę. Właśnie zakończyła się 33. kolejka rozgrywek, po której 12 zespołów zostało podzielonych na grupę mistrzowską i spadkową. W grupie walczącej o tytuł znalazło się m.in. Young Boys Berno, które zakończyło rundę zasadniczą na pozycji lidera. W ostatnim spotkaniu tej części sezonu ekipa ze stolicy Szwajcarii zagrała na wyjeździe z FC Winterthur, a bohaterem spotkania okazał się Łukasz Łakomy. Reklama

Reklama Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Fantastyczny gol z rzutu wolnego Łukasza Łakomego. Polak przesądził o wygranej

Na pierwsze trafienie w tym spotkaniu trzeba było długo czekać, bo aż do 70. minuty. Wówczas Joel Monteiro dał prowadzenie ekipie Young Boys Berno. 11 minut później gospodarze doprowadzili jednak do wyrównania, a gola zdobył Aldin Turkes. Mogło się wydawać, że w tym meczu dojdzie do podziału punktów. Nagły zwrot nastąpił jednak za sprawą Polaka.

W 84. minucie piłkarze z Berna mieli rzut wolny. Wtedy też trener Joel Magnin zdecydował się posłać na do gry Łukasza Łakomego. Pomocnik, który w Super League miał do tej pory jedno trafienie na koncie od razu został desygnowany do tego, aby wykonać ten stały fragment gdy. Do bramki było około 30. metrów. 23-latek jednak się nie zawahał i uderzył bezpośrednio na bramkę, a piłka po jego strzale zatrzepotała w siatce.

Trzeba przyznać, że Łakomy miał nieco szczęścia, bo futbolówka po drodze odbiła się od jednego z piłkarzy w murze, co zmyliło bramkarza. Ostatecznie Young Boys Berno wygrało 2:1 i umocniło się na pozycji lidera. Teraz zespół byłego gracza Zagłębia Lubin rozegra w rundzie mistrzowskiej pięć spotkań. Wszystkie punkty z fazy zasadniczej zostaną przeniesione do kolejnego etapu rywalizacji. Na razie jego drużyna ma sześć punktów przewagi nad drugim Lugano. Reklama

Niezły sezon w wykonaniu Łakomego. Udało mu się nawet zagrać w LM

Łukasz Łakomy trafił do Young Boys Berno latem zeszłego roku. Szwajcarzy zapłacili Zagłębiu Lubin za niego 1,40 mln euro. Środkowy pomocnik od razu zaczął grać regularnie. Początkowo raczej wchodził z ławki, ale z czasem coraz częściej otrzymywał szansę w wyjściowej "jedenastce". W lidze szwajcarskiej rozegrał do tej pory 24 spotkania, w który zdobył dwa gole i zanotował trzy asysty. Udało mu się rozegrać także 20. minut w Lidze Mistrzów przeciwko RB Lipsk. Wówczas spędził na murawie 20 minut. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 31 meczach, notując po trzy bramki i asysty.



Szansę na kolejny występ Łakomy będzie miał dopiero 5 maja. Wówczas Young Boys Berno rozegra kolejny mecz w Super League, a jego rywalem w starciu wyjazdowym będzie FC Zurych.

Łukasz Łakomy / JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP