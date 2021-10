W sobotę dziennikarz śledczy "Gazety Polskiej" Piotr Nisztor przekazał na Twitterze sensacyjne doniesienia o znalezionym w gabinecie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy podsłuchu. Z kolei sport.pl poinformował o tym, że PZPN składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podsłuchem.



Podsłuch w PZPN. Policja zdejmuje odciski palców

W siedzibie pojawiła się policja i organy dochodzeniowo-śledcze, które zdjęły odciski palców i przeszukały siedzibę związku. Prezes Cezary Kulesza powiedział na antenie TVN24, że poprosił o to, gdyż skoro już znalazł się jeden podsłuch, sprawę chce sprawdzić kompleksowo. Zapytany o to, po co ktokolwiek miałby podsłuchiwać prezesa PZPN i jaki to w ogóle ma sens, odrzekł: - Nie wiem. Podsłuch po prostu był.

Reklama

rana