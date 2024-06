Podolski szczerze o powrocie do Niemiec. Już dostaje telefony

Wraz z biegiem czasu Lukas Podolski stawał się coraz ważniejszą personą także poza boiskiem. Zawodnik wielokrotnie walczył o lepszą przyszłość klubu, pokazując na przykład fanom jak wygląda zaplecze akademii, wzywając jednocześnie do działania. "Hej Canal+Sport zapraszam do Zabrza" - pisał w mediach społecznościowych. Głośno o "Poldim" zrobiło się także podczas wyborów samorządowych . W Internecie zaczęły pojawiać się opinie, że pełni on trzy funkcje naraz: zawodnika, dyrektora sportowego oraz ambasadora.

Niemieccy kibice chcą powrotu Podolskiego. Proszą go już nie tylko w Internecie

O ogromnym poświęceniu Lukasa Podolskiego głośno jest też w Niemczech. Kibice FC Koeln wzięli nawet sprawy w swoje ręce i bezpośrednio zwrócili się do mistrza świata z 2014 roku. "Czas, żebyś wrócił do domu. Jesteś pilnie potrzebny", "Wróć i pomóż w odrodzeniu...", "Poldi, proszę, kochasz ten klub tak jak my. Proszę, ocal nas. Zostań prezesem swojego klubu. Ta niekompetentna rada powinna odejść" - to tylko kilka z komentarzy, które pojawiły się w mediach społecznościowych.